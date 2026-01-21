Advertisement
हरदोई में शातिर पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

Hardoi Encounter: हरदोई जिले में अपराध की रोकथाम एवं गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टड़ियावां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:58 AM IST
Hardoi News/आशीष द्विवेदी: हरदोई जिले में अपराध की रोकथाम एवं गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टड़ियावां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है बीती रात संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकशी में संलिप्त अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हो गई,जिसमें एक शातिर पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस को देख भागने लगे बदमाश
पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोपामऊ रोड से शंकरपुर पुलिया की ओर गौकशी के उद्देश्य से पैदल जा रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना टड़ियावां पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शंकरपुर पुलिया के पास चेकिंग शुरू की.इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर अभियुक्त भागने लगे.घेराबंदी के दौरान अभियुक्तों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की,जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई. घायल अभियुक्त की पहचान शातिर पशु तस्कर गुड्डू पुत्र ईददु,निवासी कस्बा गोपामऊ,थाना टड़ियावां, जनपद हरदोई के रूप में हुई है उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.पुलिस ने मौके से घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर 1 जिंदा कारतूस,1 खोखा कारतूस,2 चाकू,1 बांका और 1 गौवंश बरामद किया है

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

