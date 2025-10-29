पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- इलाज के लिए बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, नर्स और डॉक्टर दौड़ पड़े

आशीष द्वीवेदी/हरदोई: हरदोई हरपालपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक अजीब मामला देखने को मिला. यहां एक किशोर को सांप के काटे का इलाज कराने परिजन ने बताया कि उनके बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिसे मारकर वो इस पॉलीथिन में अपने साथ ले आए हैं. यह सुनते ही आसपास के मरीजों के चेहरे सफेद पड़ गए वहीं अस्पातल स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया.

क्या है पूरा मामला

जिले के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के भुसेहरा गांव में एक 16 वर्षीय युवक को जहरीले सांप ने काट लिया. इसके बाद हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारकर पॉलीथिन में बंद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हरपालपुर ले आए. जहां सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए.

जानकारी के अनुसार,भुसेहरा गांव निवासी पप्पू का 16 साल का बेटा मोहन बुधवार रात को घर से खाना खाकर बाहर चारपाई पर बैठा था. तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया. हालत बिगड़ते देख परिजनों ने तुरंत युवक को CHC हरपालपुर पहुंचाया. साथ ही, उन्होंने सांप को मार डाला और उसे पॉलीथिन में बंद कर अस्पताल ले आए. सांप को देखते ही अस्पताल परिसर में मौजूद लोग दंग रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर ने क्या बताया

CHC हरपालपुर के चिकित्सक डॉ. आशीष तिवारी ने बताया कि युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान कर दिया गया है. एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया गया और उसकी हालत में सुधार हो रहा है. फिलहाल वह खतरे से बाहर है.

ये भी पढ़ें: बचाओ, दरवाजा खोल दो प्लीज... कमरे में बंद कर महिला को सांप से डसाया, बाहर खडे़ हंसते रहे ससुरालवाले

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !