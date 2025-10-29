पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- इलाज के लिए बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, नर्स और डॉक्टर दौड़ पड़े

Hardoi News: हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इलाज के लिए एक किशोर को लाए परिजन ने बताया कि उनकी पॉलीथिन में सांप है जिसने उनके बेटे को काट लिया है.
आशीष द्वीवेदी/हरदोई: हरदोई हरपालपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक अजीब मामला देखने को मिला. यहां एक किशोर को सांप के काटे का इलाज कराने परिजन ने बताया कि उनके बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिसे मारकर वो इस पॉलीथिन में अपने साथ ले आए हैं. यह सुनते ही आसपास के मरीजों के चेहरे सफेद पड़ गए वहीं अस्पातल स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया.
क्या है पूरा मामला
जिले के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के भुसेहरा गांव में एक 16 वर्षीय युवक को जहरीले सांप ने काट लिया. इसके बाद हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारकर पॉलीथिन में बंद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हरपालपुर ले आए. जहां सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए.
जानकारी के अनुसार,भुसेहरा गांव निवासी पप्पू का 16 साल का बेटा मोहन बुधवार रात को घर से खाना खाकर बाहर चारपाई पर बैठा था. तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया. हालत बिगड़ते देख परिजनों ने तुरंत युवक को CHC हरपालपुर पहुंचाया. साथ ही, उन्होंने सांप को मार डाला और उसे पॉलीथिन में बंद कर अस्पताल ले आए. सांप को देखते ही अस्पताल परिसर में मौजूद लोग दंग रह गए.
डॉक्टर ने क्या बताया
CHC हरपालपुर के चिकित्सक डॉ. आशीष तिवारी ने बताया कि युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान कर दिया गया है. एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया गया और उसकी हालत में सुधार हो रहा है. फिलहाल वह खतरे से बाहर है.
