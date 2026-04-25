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ट्रेन-प्लेन को टक्कर दे रहीं यूपी की चकाचक सड़कें, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तकदीर

Ganga Expressway: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है और अब गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने से यह नेटवर्क और मजबूत होगा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:15 PM IST
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ट्रेन-प्लेन को टक्कर दे रहीं यूपी की चकाचक सड़कें, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तकदीर

Ganga Expressway: हरदोई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में एक्सप्रेसवे निर्माण के मामले में अग्रणी बन चुका है. उन्होंने बताया कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है और अब गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने से यह नेटवर्क और मजबूत होगा. 

सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार
उन्होंने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ लंबी दूरी को कम करेगा, बल्कि हरदोई समेत आसपास के जिलों के लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगा. स्थानीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और आवागमन की सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. पंकज चौधरी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है. 

सड़क मार्ग को दे रहे प्राथमिकता 
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी व्यवस्थाएं इस तरह की जा रही हैं कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने प्रदेश के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना करते हुए कहा कि पहले लखनऊ से दिल्ली या हरदोई से लखनऊ जाने में लोगों को काफी सोच-विचार करना पड़ता था, लेकिन अब बेहतर सड़कों के कारण लोग ट्रेन और हवाई यात्रा की बजाय सड़क मार्ग को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं. 

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29 को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन 
हरदोई में नितिन अग्रवाल ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर कहा कि 29 अप्रैल का दिन हरदोई के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का लोकार्पण करेंगे. लगभग 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिससे मेरठ से प्रयागराज तक की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. 

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे 
उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा हरदोई जिले से होकर गुजर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास को नई गति मिलेगी. बेहतर सड़क संपर्क के चलते व्यापार, निवेश और आवागमन में तेजी आएगी, वहीं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने इसे जिले की आर्थिक प्रगति के लिए मील का पत्थर बताया. 

यह भी पढ़ें  : 120 की रफ्तार, 5 घंटे का सफर, तैयार हो गया गंगा एक्सप्रेसवे, उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू!

यह भी पढ़ें  : गंगा एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक तोहफा, 29 अप्रैल को पीएम मोदी का हरदोई दौरा, तैयारियों की कमान संभालेंगे सीएम योगी

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