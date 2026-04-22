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गंगा एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक तोहफा, 29 अप्रैल को पीएम मोदी का हरदोई दौरा, तैयारियों की कमान संभालेंगे सीएम योगी

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 29 अप्रैल का दिन बेहद खास होने जा रहा है. पीएम मोदी हरदोई पहुंचकर करीब 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवेका भव्य उद्घाटन करेंगे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:35 PM IST
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Ganga Expressway
Ganga Expressway

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अप्रैल को हरदोई पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री यहां करीब 36 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है. प्रशासनिक अमला लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहा है.

सीएम योगी कल तैयारियों को परखेंगे
पीएम मोदी के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हरदोई का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री बिलग्राम तहसील के मल्लावां क्षेत्र स्थित सलेमपुर-बंदीपुर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान पौराणिक सुनासी नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी कर सकते हैं, जिसका संबंध देवराज इंद्र से माना जाता है.वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है. 

12 जिलों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
डीजी प्रवीन कुमार, कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी किरण एस ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. सलेमपुर-बंदीपुर के पास कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा इससे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 6 से 8 घंटे में पूरा हो सकेगा. 

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यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा
माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश में व्यापार, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा.मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुनासी नाथ मंदिर में भी हलचल तेज है. मान्यता है कि यहां का शिवलिंग देवराज इंद्र द्वारा स्थापित किया गया था. इतिहास के अनुसार, मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, जिसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं. मुख्यमंत्री के आगमन से इस ऐतिहासिक मंदिर के सौंदर्यीकरण की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं. 

और पढे़ं: 

UP में शुरू होगा रफ्तार का नया युग.. एक साथ 3 एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मिलेगी सौगात

 

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