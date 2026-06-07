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ऑनर किलिंग की खौफनाक कहानी, शुभी की बेरहम हत्या, सांप काटने और आत्महत्या का रचा गया ड्रामा

Hardoi Honor Killing Case: हरदोई जिले से एक कथित ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या की और शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की. जब इसकी वजह सामने आई तो सभी लोग चौंक गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:15 PM IST
ऑनर किलिंग की खौफनाक कहानी, शुभी की बेरहम हत्या, सांप काटने और आत्महत्या का रचा गया ड्रामा
Image Credit: Hardoi Honor Killing Case

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