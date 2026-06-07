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हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया. आरोप है कि एक 19 वर्षीय युवती को उसके ही घरवालों ने “इज्जत” और गुस्से के नाम पर बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को गांव के बाहर बाग में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई और पूरे मामले को सांप काटने व आत्महत्या का रंग देने की साजिश रची गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना संडीला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. ग्राम समदखेड़ा निवासी मृतका शुभी की मां मिथिलेशा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी शुभी 3 जून की रात घर से कहीं चली गई थी और भोर में वापस लौटी. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पिता रामदयाल, चाचा मुनेश, सुरेश और कल्लू ने घर के अंदर शुभी को घेर लिया.
मां का आरोप है कि चारों ने युवती को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन आरोपियों ने पूरे परिवार को धमकाकर चुप करा दिया. आरोप है कि हत्या के बाद शव के पैरों में सुई चुभोकर सांप काटने की झूठी कहानी गढ़ी गई, फिर गले पर फंदे जैसे निशान बनाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.
मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू यह रहा कि आरोपियों ने पुलिस को सूचना दिए बिना रातोंरात शव को गांव के बाहर बाग में जला डाला, ताकि हत्या के सारे सबूत खत्म हो जाएं. लेकिन मां की तहरीर ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया.
हरदोई पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रामदयाल, मुनेश, सुरेश और माधुरी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने और घटना को आत्महत्या दिखाने की बात भी सामने आई है. इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोग इसे “हरदोई की हॉरर किलिंग” कह रहे हैं.
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