हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया. आरोप है कि एक 19 वर्षीय युवती को उसके ही घरवालों ने “इज्जत” और गुस्से के नाम पर बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, हत्या के बाद शव को गांव के बाहर बाग में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई और पूरे मामले को सांप काटने व आत्महत्या का रंग देने की साजिश रची गई.