हरदोई में भूख से लड़ते पांच बच्चे... कहानी सामने आई तो आखिरकार जागा सिस्टम

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई में हरियावां विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरी-नेवादा के मजरा जरारा निवासी पूनम सिंह के परिवार की बेबसी सामने आने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनके घर पहुंचकर राहत सामग्री उपलब्ध कराई. पति सुधीर सिंह की चार महीने पहले मौत के बाद पूनम पर चार बेटियों और सात वर्षीय बेटे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आ गई है. भूमिहीन होने के कारण परिवार के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा.पति के रहते दोनों मजदूरी कर किसी तरह घर चला लेते थे,लेकिन उनके निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट में घिर गया.