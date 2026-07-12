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हरदोई में भूख से लड़ते पांच बच्चे... कहानी सामने आई तो आखिरकार जागा सिस्टम

Hardoi News: हरदोई के हरियावां ब्लॉक में पति की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे पूनम सिंह के परिवार को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई. अधिकारियों ने विधवा पेंशन, आवास योजना और बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने का आश्वासन दिया, जिससे परिवार को सहारा मिलने की उम्मीद जगी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:17 PM IST
हरदोई में भूख से लड़ते पांच बच्चे... कहानी सामने आई तो आखिरकार जागा सिस्टम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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