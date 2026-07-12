हरदोई में भूख से लड़ते पांच बच्चे... कहानी सामने आई तो आखिरकार जागा सिस्टम

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई में हरियावां विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरी-नेवादा के मजरा जरारा निवासी पूनम सिंह के परिवार की बेबसी सामने आने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनके घर पहुंचकर राहत सामग्री उपलब्ध कराई. पति सुधीर सिंह की चार महीने पहले मौत के बाद पूनम पर चार बेटियों और सात वर्षीय बेटे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आ गई है. भूमिहीन होने के कारण परिवार के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा.पति के रहते दोनों मजदूरी कर किसी तरह घर चला लेते थे,लेकिन उनके निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट में घिर गया.
पूनम ने बताया कि घर के नाम पर केवल एक कच्चे कमरे की दीवारें उस पर प्लास्टिक की तिरपाल तानकर पूरा परिवार रहता है. बरसात और धूप, दोनों में यही उनका सहारा है. आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि कई बार पूरे परिवार को दिन में सिर्फ एक समय का भोजन करके गुजारा करना पड़ा. बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित होने लगीं.
परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने पर खंड विकास अधिकारी सत्यदेव यादव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शशांक सिंह ''शुभम'' पूनम के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार का हाल जाना और तत्काल राहत के रूप में राशन, गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई. अधिकारियों ने पूनम को विधवा पेंशन, आवास योजना और पात्र दो बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने का आश्वासन भी दिया.
बीडीओ सत्यदेव यादव ने बताया कि परिवार को शासन की पात्र योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी. वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शशांक सिंह 'शुभम' ने कहा कि संकट की इस घड़ी में परिवार को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बच्चों के सामने रोटी और भविष्य का संकट कम हो सके.
चार महीने तक अभावों से जूझते इस परिवार तक मदद पहुंचना राहत की बात है, लेकिन यह घटना इस ओर भी इशारा करती है कि जरूरतमंद परिवारों की पहचान समय रहते हो और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना इंतजार और बिना किसी गुहार के मिल सके.
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