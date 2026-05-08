Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209283
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में सांडी रेल लाइन को लेकर पोस्टर वार, जनता बोली— 'रेल नहीं तो वोट नहीं'

Hardoi News: हरदोई में लंबे समय से लंबित सांडी रेल लाइन का मुद्दा अब जनआंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है. वर्षों से रेल सुविधा की मांग कर रही जनता ने अब विरोध का नया तरीका अपनाते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरदोई में सांडी रेल लाइन को लेकर पोस्टर वार, जनता बोली— 'रेल नहीं तो वोट नहीं'

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में लंबे समय से लंबित सांडी रेल लाइन का मुद्दा अब जनआंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है. वर्षों से रेल सुविधा की मांग कर रही जनता ने अब विरोध का नया तरीका अपनाते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया है. जिले के प्रमुख स्थानों भाजपा सांसद जयप्रकाश रावत के आवास, रोडवेज बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज के आसपास लगाए गए पोस्टरों ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है. 

क्या है मामला ? 
दरअसल, पोस्टरों पर लिखे नारे वादाखिलाफी कब तक? और रेल नहीं तो वोट नहीं” सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और चुनावी वादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.  स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान सांडी रेल लाइन को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो सका.  जनता का आरोप है कि विकास केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया है, जबकि सांडी क्षेत्र के लोग आज भी ट्रेन की सुविधा से वंचित हैं. 

यह पोस्टर अभियान सांडी रेल लाओ संघर्ष समिति की ओर से चलाया जा रहा है. समिति के अध्यक्ष डॉ. पंकज त्रिवेदी ने भाजपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांडी रेल लाइन का प्रस्ताव वर्ष 2021 से रेलवे की पिंक बुक में शामिल है, लेकिन अब तक परियोजना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ आश्वासन दिए गए, लेकिन विकास कार्य शुरू नहीं कराया गया. डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पोस्टरों के जरिए  सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी चार महीनों के भीतर रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल यह पोस्टर वार पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. चौराहों, बाजारों और चाय की दुकानों पर लोग रेल लाइन और नेताओं के वादों को लेकर खुलकर चर्चा कर रहे हैं. आम जनता का कहना है कि अब उन्हें केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पटरी पर दौड़ती ट्रेन चाहिए.ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सांडी रेल लाइन का मुद्दा हरदोई की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है.

यह भी पढ़ें : देश की 17% आबादी, फिर भी अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम… NCRB रिपोर्ट में UP ने बदली ‘क्राइम स्टेट’ की तस्वीर!
 

TAGS

Hardoi News

Trending news

UP News
देश की 17% आबादी, फिर भी अपराध कम…NCRB रिपोर्ट में UP ने बदली क्राइम स्टेट की तस्वीर
Shahjahanpur News
CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सफाई कर्मचारी गिरफ्तार
Maharajganj News
नेपाल के नए नियमों से भारतीय ट्रक चालकों में आक्रोश
Former Mahamandaleshwar Shakun Pandey gets major relief from High Court in gangster case bail granted
गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
aligarh news
काली नदी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ ने युवती को जबड़े में दबोचा, यूं बची उसकी जान
Gorakhpur road accident
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नीलगाय को बचाने में पलटी बोलेरो, 3 की मौत
gonda news
गोंडा में डिप्रेशन के शिकार युवक ने वंदे भारत के आगे कूदकर दी जानu
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट: वकीलों पर टिप्पणी मामले में पूर्व डीजीपी का हलफनामा
Allahabad High Court
जस्टिस रोहित रंजन ने शंकराचार्य केस की सुनवाई से खींचे हाथ, मामले में आया नया मोड़
Lucknow news
UP ATS की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध