हरदोई में सांडी रेल लाइन को लेकर पोस्टर वार, जनता बोली— 'रेल नहीं तो वोट नहीं'

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में लंबे समय से लंबित सांडी रेल लाइन का मुद्दा अब जनआंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है. वर्षों से रेल सुविधा की मांग कर रही जनता ने अब विरोध का नया तरीका अपनाते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया है. जिले के प्रमुख स्थानों भाजपा सांसद जयप्रकाश रावत के आवास, रोडवेज बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज के आसपास लगाए गए पोस्टरों ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है.

क्या है मामला ?

दरअसल, पोस्टरों पर लिखे नारे वादाखिलाफी कब तक? और रेल नहीं तो वोट नहीं” सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और चुनावी वादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान सांडी रेल लाइन को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो सका. जनता का आरोप है कि विकास केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया है, जबकि सांडी क्षेत्र के लोग आज भी ट्रेन की सुविधा से वंचित हैं.

यह पोस्टर अभियान सांडी रेल लाओ संघर्ष समिति की ओर से चलाया जा रहा है. समिति के अध्यक्ष डॉ. पंकज त्रिवेदी ने भाजपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांडी रेल लाइन का प्रस्ताव वर्ष 2021 से रेलवे की पिंक बुक में शामिल है, लेकिन अब तक परियोजना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ आश्वासन दिए गए, लेकिन विकास कार्य शुरू नहीं कराया गया. डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पोस्टरों के जरिए सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी चार महीनों के भीतर रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया जाएगा.

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फिलहाल यह पोस्टर वार पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. चौराहों, बाजारों और चाय की दुकानों पर लोग रेल लाइन और नेताओं के वादों को लेकर खुलकर चर्चा कर रहे हैं. आम जनता का कहना है कि अब उन्हें केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि पटरी पर दौड़ती ट्रेन चाहिए.ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सांडी रेल लाइन का मुद्दा हरदोई की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है.

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