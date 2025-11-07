Advertisement
Zee UP-UttarakhandHardoi

Sitapur News: डिलीवरी बन गई गर्भवती की डेथ! निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप, परिजनों ने काटा हंगामा तो हुआ बड़ा एक्शन

 Sitapur News: सीतापुर के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया. लापरवाही के आरोप पर भाजपा विधायक ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई. पुलिस ने अस्पताल संचालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:46 PM IST
सीतापुर न्यूज/राजकुमार दीक्षित : उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. सूचना पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई.  साथ ही उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.  घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. 

डिलीवरी के बाद बिगड़ी थी हालत
मिली जानकारी के अनुसार, रेउसा कस्बे के लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में गुरुवार शाम गर्भवती महिला पंछी की ऑपरेशन से डिलीवरी कराई गई थी.  परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से शुक्रवार सुबह उसकी अचानक हालत बिगड़ गई. अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों द्वारा महिला को कोई उचित उपचार नहीं दिया गया. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. 

डॉक्टरों पर परिजनों ने लगाए आरोप
मृतका के परिजनों ने अस्पताल के संचालक डॉ. हाजी एम. राजा और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के समय लापरवाही की गई.  परिजनों का कहना है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने ना तो उसे बेहतर इलाज दिया, ना ही किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया. परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन इलाज में देर करता रहा, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई. 

विधायक और स्वास्थ्य विभाग की एंट्री
हंगामे की खबर पर भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.  वहीं, सीएचसी अधीक्षक अनंत मिश्रा भी तत्काल अस्पताल पहुंच गए और मृतका के परिजनों से बातचीत की.  उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

दो हिरासत में, शव पोस्टमार्टम को भेजा
रेउसा पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. हाजी एम. राजा समेत एक सहयोगी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.  वहीं, मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

TAGS

Sitapur news

Trending news

Sitapur news
डिलीवरी बन गई गर्भवती की डेथ! निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप
up government news
