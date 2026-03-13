हरदोई में गुरु-शिष्य के रिश्ते पर दाग! प्रिंसिपल ने छात्रा को नंबर का लालच देकर बनाया शिकार

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज थाना क्षेत्र से गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर 12वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का गंभीर आरोप लगा है.पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का दिया था झांसा

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल मंजेश छात्रा को बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर अपने झांसे में ले आया. इसी दौरान उसने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए. आरोप है कि बाद में इन तस्वीरों और वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, जिससे छात्रा और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा.

विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

जब छात्रा को अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद आरोपी प्रिंसिपल बौखला गया और छात्रा के घर जा पहुंचा. वहां उसने छात्रा और उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. आरोपी का मकसद छात्रा और उसके परिवार को इतना डराना था कि वे इस मामले को कहीं उजागर न कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस से लगाई गुहार

धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार साहस जुटाया. वह अपने परिजनों के साथ बेनीगंज कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल मंजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार

बेनीगंज पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है. आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : यूपी का सबसे पढ़ा-लिखा शहर लखनऊ,काशी या प्रयागराज नहीं, क्या आपको पता है इसका नाम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !