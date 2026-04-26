‘YOU SHUT UP’ 'गंवार-ब्लडी'... 1 मिनट में 10 बार चिल्लाई हरदोई की ​प्रिंसिपल! वीडियो वायरल

Hardoi News: पिछले दिनों एक महिला अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंची थीं. महिला ने पहले से ही स्कूल द्वारा निर्धारित किताबें बाहर से खरीद ली थीं. आरोप है कि इस पर प्रिंसिपल भड़क गईं.
Trending Photos
Hardoi News: हरदोई के एसपी तिराहा स्थित न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में अभिभावक नीलम वर्मा के साथ हुई कथित अभद्रता ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा एक महिला को डांटते और अपमानित करते हुए देखा जा रहा है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया. इस पूरे प्रकरण पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजित सिंह ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने तीन सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं, और साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यह है पूरा मामला
यह पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब नीलम वर्मा 24 अप्रैल को अपनी यूकेजी में पढ़ने वाली बेटी अलीशा वर्मा को लेने स्कूल पहुंचीं. उनके अनुसार, उन्होंने पहले ही स्कूल द्वारा निर्धारित कोर्स खरीद लिया था, लेकिन बाद में अचानक स्कूल प्रबंधन ने ₹1200 की चार कॉपियां केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. उनकी बेटी कई दिनों से बिना होमवर्क के घर लौट रही थी, जब नीलम वर्मा ने कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि नई कॉपियां न होने के चलते उसे काम नहीं दिया जा रहा. इसी समस्या के समाधान और कुछ समय की मोहलत मांगने के लिए नीलम वर्मा प्रिंसिपल ममता मिश्रा से मिलने पहुंचीं.
प्रिंसिपल का वीडियो हुआ था वायरल
आरोप है कि बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ममता मिश्रा का रवैया अचानक आक्रामक हो गया और उन्होंने नीलम वर्मा के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. पीड़िता के मुताबिक, उन्हें “गंवार”, “ब्लडी” और “फूल” जैसे आपत्तिजनक शब्द कहे गए और सबके सामने अपमानित किया गया. इतना ही नहीं, उनके बच्चे का नाम स्कूल से काटने की धमकी भी दी गई. वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला को लगातार डांटा जा रहा है. इस घटना ने न सिर्फ एक मां की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि निजी स्कूलों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई
मामले को लेकर नीलम वर्मा ने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि प्रिंसिपल उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने साफ कहा कि “मैं पैसे देने से इनकार नहीं कर रही थी, बस थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी भी मां के साथ नहीं होना चाहिए.” उनका यह भी कहना है कि अगर गरीब अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा.
बीएसए बोले जांच की जा रही है
बीएसए डॉ. अजित सिंह ने बताया कि संबंधित स्कूल को वर्ष 2009 में मान्यता दी गई थी और 2014 में कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति भी दी गई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो स्कूल की मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, तीन सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें.
अभिभावक खुलकर उठा रहे आवाज
वायरल वीडियो के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और अभिभावक अब खुलकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. नीलम वर्मा का कहना है कि “इज्जत सस्ती नहीं है, मैं चुप नहीं बैठूंगी.” अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है. क्या दोषियों पर सख्त कदम उठेगा या यह मामला भी जांच की फाइलों में दबकर रह जाएगा?.
यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में 25 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, ट्रस्ट और सरकार आमने-सामने
यह भी पढ़ें : पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हरदोई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसपी ने जारी किया डायवर्जन प्लान