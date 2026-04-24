फर्रुखाबाद में 25 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, ट्रस्ट और सरकार आमने-सामने

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के बांसगंज में स्थित जाकिर हुसैन ट्रस्ट की 25 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस जमीन पर अब मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव सामने आया है
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फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के बांसगंज में स्थित जाकिर हुसैन ट्रस्ट की 25 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस जमीन पर अब मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव सामने आया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है.
भाजपा विधायक का मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव
भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. उनका कहना है कि लंबे समय से यह जमीन खाली पड़ी है और इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है. यदि यहां मेडिकल कॉलेज बनता है, तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
30 साल की लीज खत्म होने पर विवाद
जानकारी के अनुसार, यह जमीन 1 अप्रैल 1995 को जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर धर्मार्थ चिकित्सालय खोलने के उद्देश्य से दी गई थी. अब यह लीज अवधि पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने इस जमीन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने लीज रद्द करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा है.
ट्रस्ट का दावा: लीज 60 साल की
विवाद तब और गहरा गया जब ट्रस्ट की ओर से यह दावा किया गया कि उनकी लीज 30 साल नहीं बल्कि 60 साल की है. हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या लिखित बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और अस्पष्ट बनी हुई है.
स्थानीय लोगों का समर्थन
स्थानीय लोगों का एक बड़ा वर्ग मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है. उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधरेगा और आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा.
आगे क्या होगा?
फिलहाल यह मामला प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर विचाराधीन है. यदि लीज से जुड़े दस्तावेजों में स्पष्टता नहीं आती, तो यह विवाद और बढ़ सकता है. वहीं, सरकार और ट्रस्ट के बीच इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनता है या मामला कानूनी पेंच में उलझ जाता है.
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