यूपी के इस जिले में यातायात को मिलेगी नई राह! चार प्रमुख मार्गों का होगा चौड़ीकरण, खर्च होंगे 1.82 अरब रुपये

Hardoi News: हरदोई वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि शासन ने जिले के चार अहम मार्गों के चौड़ीकरण की स्वीकृति दे दी है. आइए जानते हैं ये कौन-कौन सी सड़क हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:00 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
Hardoi News: उत्तर प्रदेश सरकार ने हरदोई जिले में चार महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण को हरी झंडी दे दी है. इन परियोजनाओं पर करीब 1.82 अरब रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया शेष है. चौड़ीकरण से जिले में जाम की समस्या से राहत मिलने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी.

संडीला–बेनीगंज से कोथावां–माल मार्ग (32.40 किमी)
यह मार्ग लखनऊ के कस्बा मार्ग से एनएच-731 को मलिहाबाद पर जोड़ता है. शासन ने इसे 7 मीटर चौड़ा बनाने की मंजूरी दी है. 65.46 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस मार्ग से हत्याहरण तीर्थ आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी.

परचल–रसूलपुर मार्ग (17 किमी)
यह मार्ग माधौगंज से रुइयागढ़ी होते हुए एनएच-330डी को जोड़ता है. चौड़ीकरण से यह बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद मार्ग के लिए बाईपास का काम करेगा और भारी वाहनों को कस्बों की भीड़भाड़ से राहत मिलेगी.
 
सांडी–बघौली मार्ग (18.45 किमी)
दो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक अन्य जिला मार्ग को जोड़ने वाला यह रास्ता अत्यधिक यातायात दबाव में है. शासन द्वारा चौड़ीकरण की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों को लाभ होगा. 

पिहानी–गोपामऊ मार्ग (14 किमी)
यह मार्ग गन्ना किसानों के लिए अहम है क्योंकि यह लखनऊ–बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे जुड़ता है. मार्ग पर स्वास्थ्य केंद्र, हरियावां चीनी मिल और कई गांव स्थित हैं. वहीं नोडल अभियंता आर.के. मौर्य ने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद अब वित्तीय स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया पूरी कराकर जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा. 

