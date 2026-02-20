शरारत पड़ी भारी! हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर फेंके पत्थर, गाड़ी में RSS चीफ मोहन भागवत भी थे सवार

Hardoi News: हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस (22489) पर गुरुवार दोपहर पत्थरबाजी की घटना के मामले में दो नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है. दोनों बच्चों ने गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे हरदोई और कौढ़ा स्टेशन के बीच कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पिहानी रोड रेलवे फाटक के पास ट्रेन पर शरारत में पत्थर फेंकने की बात स्वीकार की है. अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों की उम्र 12 और 13 साल है. बताया गया कि जिस वंदे भारत एक्सप्रेस में पथराव किया गया, उस समय एसएसएस चीफ डॉ. मोहन भागवत भी सवार थे.

जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेगी रेलवे पुलिस

रेलवे पुलिस के मुताबिक, एक बच्चा हरदोई का रहने वाला है जबकि दूसरा उसका मौसेरे भाई है. वंदे भारत ट्रेन से मिले सीसीटीवी फुटेज और कपड़ों की पहचान के आधार पर दो बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें कि इस ट्रेन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी लखनऊ से सवार हुए थे उन्हें मेरठ जाना था. इसके कारण सेन्ट्रल से लेकर यूपी की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस तंत्र पूरे मामले में सक्रिय था. आरपीएफ के सीओ समेत रेलवे से जुड़े कई अधिकारी यहां मौजूद थे.

मोहन भागवत भी कर रहे थे यात्रा

वंदे भारत एक्सप्रेस (22489) पर हरदोई जिले में गुरुवार दोपहर पत्थरबाजी के मामले आरपीएफ में रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत मुकदमा संख्या 55/2026 दर्ज किया गया था. इस पत्थरबाजी में ट्रेन के C-4 कोच की खिड़की (सीट नंबर 60-61 के पास) का शीशा टूट गया था. इसी ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी e 1 कोच में सवार थे. ट्रेन पर पत्थरबाजी और उस पर वीआईपी सवार के मद्देनजर देश से लेकर यूपी तक की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं. इसके चलते मुरादाबाद से पहुंचे सीओ आरपीएफ मोहम्मद असलम, सीओ सिटी हरदोई अंकित मिश्रा और जीआरपी की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई थी.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई बच्चों की पहचान

वंदे भारत टीम से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो बच्चों को उसी पुल के पास देखा जिसके बाद उनके कपड़ों की पहचान के आधार पर इस टीम ने कोतवाली देहात थाने के एक गांव से दो नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है. हरदोई का बच्चा 12 साल की उम्र का है जबकि उसकी मौसी का लड़का 13 साल का है जो अपना जन्मदिन मनाने यहां आया था. पूछताछ में दोनों ने बताया वो खेलते खेलते गांव से पुल के पास आ गए थे और पुल के नीचे खड़े थे तभी ट्रेन आ गई. पहले तो उन्होंने ट्रेन को देखकर हाथ हिलाया उसके बाद दोनों ने वहीं पड़े पत्थर ट्रेन पर केवल शरारत में फेंक दिए थे. मामला चूंकि जेड प्लस सुरक्षा में चलने वाले आरएसएस चीफ से जुड़ा था. इसलिए बीती रात से सुबह तक सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड़ में थीं और उसी के चलते तेजी से पूरे मामले की जांच की गई. फिलहाल आरपीएफ ने दोनो बच्चों को संरक्षण में लेकर काउंसलिंग के साथ साथ उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश कराने की तैयारी कर रही है.

