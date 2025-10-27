हरदोई में चोरों का आतंक, रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर बड़ी चोरी, लाखों के गहने-नकदी गायब

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अज्ञात चोरों ने खेलकूद विभाग के रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.अज्ञात चोरों ने मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित के अनुसार 1 लाख 10 हजार की नकदी समेत 25 लाख रुपये के जेवर चोरी कर लिए. एएसपी ने बताया कि 70 हजार की नगदी व आभूषण चोरी की सूचना दी गयी थी खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया है.

सांडी थाना क्षेत्र में हुई घटना

चोरी की वारदात सांडी के थाना क्षेत्र के ग्राम सुदनीपुर गांव में हुई है.यहां के रहने वाले गयालाल खेलकूद विभाग में सुपरबाइजर जोधपुर राजस्थान से सेवानिवृत है जो इन दिनों गांव पर खेतीबाड़ी करते हैं. रविवार की रात गयालाल यादव का परिवार घर में सो रहा था और बेटे खेत पर गए थे.इस दौरान अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

लाखों के गहने नकदी ले उड़े चोर

गयालाल और उनकी पत्नी विटोली ने बताया कि घर में उसके दो बेटो की पत्नियाँ व तीन बेटियों का जेवरात था.पन्द्रह रोज पहले भैस बिक्री 80 हजार की थी. इसके अलावा तीस हजार रुपया मिलाकर एक लाख दस हजार रुपया था. जेवरात में सोने के आभूषणों में तीन हार ,चार लर, पाँच माला , पन्द्रह अंगुठी एक जोड़ी झुमकी , छह जोड़ी झाला , छह कंकन , दो जोड़ी सुई धागा , छह जोड़ी तोड़िया , आठ जोड़ी पायल तथा एक जोड़ी बच्चे की पायल आदि चांदी व सोने जेवरात मिलाकर 25 लाख की चोरी चोर कर ले गये हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एएसपी क्या बोले?

एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि 70 हजार की नगदी व आभूषण चोरी की सूचना दी गयी थी खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया है शीघ्र ही खुलासा कर लिया जाएगा.

लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व DGP के घर चोरों का तांडव, लाखों की नकदी समेत हीरे और सोने के गहने गायब