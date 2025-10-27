Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2976996
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में चोरों का आतंक, रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर बड़ी चोरी, लाखों के गहने-नकदी गायब

Hardoi News: हरदोई जिले में अज्ञात चोरों ने खेलकूद विभाग के रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.अज्ञात चोरों ने मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News सांकेतिक तस्वीर
Hardoi News सांकेतिक तस्वीर

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अज्ञात चोरों ने खेलकूद विभाग के रिटायर्ड सुपरवाइजर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.अज्ञात चोरों ने मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित के अनुसार 1 लाख 10 हजार की नकदी समेत 25 लाख रुपये के जेवर चोरी कर लिए. एएसपी ने बताया कि 70 हजार की नगदी व आभूषण चोरी की सूचना दी गयी थी खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया है.

सांडी थाना क्षेत्र में हुई घटना
चोरी की वारदात सांडी के थाना क्षेत्र के ग्राम सुदनीपुर गांव में हुई है.यहां के रहने वाले गयालाल खेलकूद विभाग में सुपरबाइजर जोधपुर राजस्थान से सेवानिवृत है जो इन दिनों गांव पर खेतीबाड़ी करते हैं. रविवार की रात गयालाल यादव का परिवार घर में सो रहा था और बेटे खेत पर गए थे.इस दौरान अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.

लाखों के गहने नकदी ले उड़े चोर
गयालाल और उनकी पत्नी विटोली ने बताया कि घर में उसके दो बेटो की पत्नियाँ व तीन बेटियों का जेवरात था.पन्द्रह रोज पहले भैस बिक्री 80 हजार की थी. इसके अलावा तीस हजार रुपया मिलाकर एक लाख दस हजार रुपया था. जेवरात में सोने के आभूषणों में तीन हार ,चार लर, पाँच माला , पन्द्रह अंगुठी एक जोड़ी झुमकी , छह जोड़ी झाला , छह कंकन , दो जोड़ी सुई धागा , छह जोड़ी तोड़िया , आठ जोड़ी पायल तथा एक जोड़ी बच्चे की पायल आदि चांदी व सोने जेवरात मिलाकर 25 लाख की चोरी चोर कर ले गये हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एएसपी क्या बोले?
एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि 70 हजार की नगदी व आभूषण चोरी की सूचना दी गयी थी खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया है शीघ्र ही खुलासा कर लिया जाएगा.

लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व DGP के घर चोरों का तांडव, लाखों की नकदी समेत हीरे और सोने के गहने गायब

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Fatehpur Road Accident News
फतेहपुर में कार पर पलटा गेहूं से लदा ट्रक, दो की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर
Amethi news
अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़, शातिर बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली
hamirpur news
पक्की सड़क न होने से प्रसव पीड़ा में कराहती बहू को बैलगाड़ी से अस्पताल ले गया ससुर
Lucknow closed
लखनऊ में 28 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, डीएम ने जारी किए आदेश
Lucknow news
लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व DGP के घर चोरों का तांडव, लाखों की नकदी-गहने गायब
Sambhal
अगर हिम्मत है तो.....सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची के बयान पर बड़ा पलटवार
Lucknow news
लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में भीषण आग, CCU में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया
Lucknow news
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए लगेंगी आधुनिक डिवाइस, रोड चुनने की कवायद शुरू
up accident
झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक महिला की मौत,जवारे लेकर रतनगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु
Moradabad hotel fire
बारात में आतिशबाजी की चिंगारी ने लगाई भीषण आग,परिवार पांचवी मंजिल से कूदा,1 की मौत