Hardoi Accident: बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर युवक अपनी रिश्तेदार किशोरियों को लेकर जा रहा था. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई.
Hardoi Accident: यूपी के हरदोई में संडीला कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज के पास भीषण सड़क हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर युवक अपनी रिश्तेदार किशोरियों को लेकर जा रहा था. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है. शवों को सीएचसी भिजवाया और मामले की सूचना परिजनों को दी है.
ऐसे हुआ हादसा
कासिमपुर थानाक्षेत्र का रहने वाला करन (36) बेहटा मुजावर निवासी प्रदीप की बेटियों काजल देवी (17) और अंशिका देवी (16) के साथ बाइक पर सवार होकर लखनऊ से संडीला की ओर आ रहा था. इस दौरान बेगमगंज गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उल्टी दिशा से आकर उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही संडीला पुलिस मौके पर पहुंची.
उल्टी दिशा में आ रहा था तेज रफ्तार ट्रक
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भेज दिया है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है और चालक को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ. बताया गया कि ट्रक हरदोई की ओर से लखनऊ की दिशा में गलत साइड से आ रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है.
दीपावली का जश्न मातम में बदला
दीपावली से पहले तीन लोगों की मौत की खबर सुनकर घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. दीपावली से पहले परिवार वालों में मातम छा गया. तीन जिंदगियां एक साथ उजड़ गईं. दीपावली त्योहार का जश्न मातम में बदल गया.
