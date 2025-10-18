Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967497
Zee UP-UttarakhandHardoi

दीपावली से पहले आई मनहूस खबर, लखनऊ से हरदोई जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्‍कर, तीन की मौत

Hardoi Accident: बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर युवक अपनी रिश्तेदार किशोरियों को लेकर जा रहा था. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Hardoi Accident: यूपी के हरदोई में संडीला कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज के पास भीषण सड़क हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर युवक अपनी रिश्तेदार किशोरियों को लेकर जा रहा था. तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है. शवों को सीएचसी भिजवाया और मामले की सूचना परिजनों को दी है. 

ऐसे हुआ हादसा
कासिमपुर थानाक्षेत्र का रहने वाला करन (36) बेहटा मुजावर निवासी प्रदीप की बेटियों काजल देवी (17) और अंशिका देवी (16) के साथ बाइक पर सवार होकर लखनऊ से संडीला की ओर आ रहा था. इस दौरान बेगमगंज गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उल्टी दिशा से आकर उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही संडीला पुलिस मौके पर पहुंची. 

उल्‍टी दिशा में आ रहा था तेज रफ्तार ट्रक 
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भेज दिया है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है और चालक को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ. बताया गया कि ट्रक हरदोई की ओर से लखनऊ की दिशा में गलत साइड से आ रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दीपावली का जश्‍न मातम में बदला  
दीपावली से पहले तीन लोगों की मौत की खबर सुनकर घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. दीपावली से पहले परिवार वालों में मातम छा गया. तीन जिंदगियां एक साथ उजड़ गईं. दीपावली त्‍योहार का जश्‍न मातम में बदल गया.  

यह भी पढ़ें : Hardoi News: हरदोई में देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, हाईवे पर घंटों तक लगा जाम

यह भी पढ़ें : मां को उतारा मौत के घाट, बहन पर हसिए से हमला… अमित के गुस्से का खौफनाक अंजाम, पड़ोसी का खुलासा सुन दहले लोग

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
दीपावली से पहले आई मनहूस खबर, लखनऊ से हरदोई जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्‍कर
Sambhal latest news
यूपी का एक और शहर तीर्थ नगरी के रूप में होगा स्थापित, 6 करोड़ का बजट मंजूर
former cm harish rawat
बाल-बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिल्ली-दून हाईवे पर हुआ हादसा
farrukhabad latest News
फर्रुखाबाद में ऑयल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, कई किलोमीटर दूर सुनाई दी आवाज
noida good news
दिल्ली-नोएडा स्काईवॉक का इंतजार खत्म होने को! जल्द खुलेगा आधुनिक एयर-कंडीशंड कॉरिडोर
delhi metro news
दिवाली पर बदला दिल्ली मेट्रो का समय, जानें नोएडा-गाजियाबाद के लिए आखिरी ट्रेन कब तक
Hariom Valmiki Murder Case
अब घर कैसे चलेगा?....ननद-देवर की नौकरी पर हरिओम वाल्‍मीकि की पत्‍नी ने खड़े किए सवाल
Meerut latest news
मेरठ: बागपत सड़क को रेलवे रोड से जोड़ने की अड़चन हुई दूर, इस तारीख से लिंक रोड शुरू
Akhilesh Yadav
दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा क्‍यों खर्च करना? दीपावली पर अखिलेश यादव ने दिया सुझाव
Narayan Dutt Tiwari Birth Anniversary
जिस दिन जन्मे उसी दिन टूटीं सांसें, जानें नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक सफर