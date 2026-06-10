एएसपी ने की शांति बनाने की अपील

एएसपी के मुताबिक, बच्ची के पिता को न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही हिरासत में लिया गया था. उन्होंने बताया कि बच्ची पिछले 17-18 दिनों से बीमार थी और उसकी तबीयत खराब होने पर पुलिस की मदद से ही उसे इलाज के लिए भिजवाया गया था. एएसपी ने कहा कि बच्ची की मौत बीमारी के कारण हुई है और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.