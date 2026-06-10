राज्य चुनें
आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आठ वर्षीय बच्ची की मौत के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की मौत पुलिस कार्रवाई से उपजे सदमे के कारण हुई, जबकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना शाहाबाद थाना क्षेत्र के परियल गांव की बताई जा रही है. गौरतलब है कि सोमवार को गांव में निरीक्षण के दौरान शाहाबाद के उपजिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था. इसी दौरान एसडीएम पर पथराव किया गया, जिसमें उनके सिर में चोट लग गई थी. घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई लोगों से पूछताछ की गई.
ग्रामीणों ने क्या आरोप लगाया?
ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत सदस्य लालाराम राजपूत के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कई लोगों के साथ मारपीट की. गांव निवासी राममोहन का कहना है कि वह अपनी आठ वर्षीय पुत्री रूबी के साथ एक भंडारे से लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की.
परिजनों के मुताबिक
पिता के साथ कथित मारपीट देखकर रूबी घबरा गई और बेहोश हो गई. आरोप है कि पुलिस राममोहन को अपने साथ ले गई, जबकि रात करीब 12 बजे बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर परिजन थाने पहुंचे और राममोहन को छोड़ने की मांग की. परिजनों का कहना है कि काफी अनुरोध के बाद रात करीब एक बजे उसे छोड़ा गया. बच्ची की मौत के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
वहीं बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है.
एएसपी ने की शांति बनाने की अपील
एएसपी के मुताबिक, बच्ची के पिता को न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही हिरासत में लिया गया था. उन्होंने बताया कि बच्ची पिछले 17-18 दिनों से बीमार थी और उसकी तबीयत खराब होने पर पुलिस की मदद से ही उसे इलाज के लिए भिजवाया गया था. एएसपी ने कहा कि बच्ची की मौत बीमारी के कारण हुई है और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.