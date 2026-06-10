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पुलिस कार्रवाई या बीमारी? 8 वर्षीय रूबी की मौत को लेकर आमने-सामने प्रशासन और ग्रामीण

Hardoi Girl Death Case: हरदोई जिले में 8 वर्षीय रूबी की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से सदमे में मौत का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने इसे अफवाह बताते हुए बीमारी को कारण बताया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:43 PM IST
पुलिस कार्रवाई या बीमारी? 8 वर्षीय रूबी की मौत को लेकर आमने-सामने प्रशासन और ग्रामीण
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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