Farrukhabad news: रामनगरिया मेले में कल्पवास कर रहे संत का निधन, मनमोहन गिरी महाराज को दी गई भू समाधि farrukhabad news

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिले के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे मेला श्री रामनगरिया में पांचवी सीढ़ी के कल्पवास कर रहे जनपद हरदोई निवासी संत की हालत बिगड़ गई है. शिष्य उन्हें लेकर मेला अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. भाई उन्हें पांचाल घाट (घटियाघाट) पर आश्रम में भू समाधि दे दी गई।

पांचवी सीढ़ी के पास कर रहे थते कल्पवास

जनपद हरदोई के थाना पाली क्षेत्र के ग्राम परलिया निवासी संत मनमोहन गिरी महाराज पांचाल घाट आश्रम पर काफी समय से रह रहे थे उनके शिष्य रामसागर जी महाराज ने बताया कि मनमोहन गिरी महाराज ने अपने जीवन का अधिकांश समय आश्रम पर ही बिताया था. वह वर्तमान में माघ मेला श्रीराम नगरिया की पांचवी सीढ़ी के पास कल्पवास कर रहे थे.

बीमार चल रहे थे मनमोहन गिरी महाराज

बताया कि संत मनमोहन गिरी महाराज काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका स्वास्थ्य खराब था. शुक्रवार को उनकी सांस फूलने लगी, जिस पर शिष्य उन्हें मेला श्री राम नगरिया में बनाए गए अस्थाई अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने संत मनमोहन गिरी महाराज को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद ब्रह्मलीन हुए संत के शिष्य उन्हें पांचाल घाट (घटियाघाट) स्थित आश्रम में लेकर पहुंचे जहां उन्हें भू समाधि देने के लिए समाधि स्थल पर खुदाई शुरू कर दी गई. वह जनपद हरदोई के परलिया के रहने वाले थे और उनकी उम्र करीब 50 साल थी.

संत को दी गई भू समाधि

संत के दर्शनार्थ मेला क्षेत्र से बड़ी संख्या में साधु संत और कल्पवासी आश्रम में पहुंचे जिसके बाद ब्रह्मलीन हुए संत मनमोहन गिरी महाराज को भू समाधि से दी गई. इस मौके पर अलग-अलग जगह से साधु संतों का जमावड़ा रहा. लोगों ने नम आंखों से संत को विदाई दी.

