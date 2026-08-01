/Hardoi Double Murder: प्रेम प्रसंग में रची गई खौफनाक साजिश, कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने दो दोस्तों की हत्या; 2 गिरफ्तार

करीब एक घंटे बाद सभी नीचे उतरे और पहले से तय योजना के मुताबिक बाल अपचारी ने बांस के डंडे से अरुण के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. अचानक हमला होते ही अभिषेक जान बचाकर भागने लगा, लेकिन कुलदीप और अन्य साथियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया. इसके बाद प्रमोद और अन्य आरोपियों ने बांस के डंडों, ईंट और पत्थरों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया. पुलिस के मुताबिक, जब अरुण की सांस चलती दिखी तो उसके चेहरे पर तमंचे से गोली मार दी गई. वारदात के बाद दोनों के मोबाइल फोन निकाल लिए गए और हथियार छिपा दिए गए.