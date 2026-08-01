Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Hardoi
  • /Hardoi Double Murder: प्रेम प्रसंग में रची गई खौफनाक साजिश, कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने दो दोस्तों की हत्या; 2 गिरफ्तार

Hardoi Double Murder: प्रेम प्रसंग में रची गई खौफनाक साजिश, कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने दो दोस्तों की हत्या; 2 गिरफ्तार

हरदोई के संडीला डबल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग के विवाद में कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने दो दोस्तों को बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार और तीन बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 01, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:04 PM IST
Hardoi Double Murder: प्रेम प्रसंग में रची गई खौफनाक साजिश, कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने दो दोस्तों की हत्या; 2 गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शराब पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष; भांजे ने मामा के मुंह पर तवे से किये कई वार
2
3
4
5