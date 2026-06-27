/हरदोई में ठेला रौंदते हुए BJP नेता के घर में घुसी स्कॉर्पियो, युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

पुलिस के आश्वासन पर शांत हुए परिजन

सूचना पर कछौना, सुरसा, बघौली और संडीला थानों की पुलिस के साथ सीओ बघौली प्रभा पटेल, सीओ सिटी अजीत चौहान और सीओ संडीला संतोष सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन नहीं माने. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. करीब छह घंटे बाद पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक पक्ष के परिजनों और आबकारी विभाग में एडिशनल कमिश्नर गंगाराम, जो मृतक परिवार के सदस्य हैं, से बातचीत कर निष्पक्ष जांच और विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया.