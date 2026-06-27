/हरदोई में ठेला रौंदते हुए BJP नेता के घर में घुसी स्कॉर्पियो, युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

राज्य चुनें
Hardoi Accident/ आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के समोधा गांव में शुक्रवार शाम स्कॉर्पियो की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुमेर वर्मा घायल हो गए. हादसे के बाद परिजनों ने इसे राजनीतिक रंजिश में की गई हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया. करीब छह घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन माने और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका.
क्या है ये पूरा मामला?
समोधा गांव निवासी अरुण वर्मा और उनके भाई अनुज वर्मा भाजपा जिला पंचायत सदस्य शांति वर्मा व उनके पति, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुमेर वर्मा के घर के बाहर आम का ठेला लगाते हैं. सामने ही बसपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य परशुराम चौरसिया का घर है. आरोप है कि शनिवार शाम करीब छह बजे परशुराम चौरसिया का गाड़ी चालक आशीष गौतम स्कॉर्पियो लेकर निकला और ठेले को रौंदते हुए स्कॉर्पियो डॉ. सुमेर वर्मा के घर के मुख्य गेट से जा टकराई.
हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल
इस हादसे में अरुण वर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि गेट के पास खड़े डॉ. सुमेर वर्मा घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए संडीला भेजा गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने चालक आशीष गौतम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. मृतक के भाई अनुज वर्मा ने आरोप लगाया कि चालक ने राजनीतिक रंजिश के चलते जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है. इसी आधार पर परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए.
पुलिस के आश्वासन पर शांत हुए परिजन
सूचना पर कछौना, सुरसा, बघौली और संडीला थानों की पुलिस के साथ सीओ बघौली प्रभा पटेल, सीओ सिटी अजीत चौहान और सीओ संडीला संतोष सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन नहीं माने. गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. करीब छह घंटे बाद पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक पक्ष के परिजनों और आबकारी विभाग में एडिशनल कमिश्नर गंगाराम, जो मृतक परिवार के सदस्य हैं, से बातचीत कर निष्पक्ष जांच और विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
इसके बाद परिजन शव उठाने के लिए तैयार हुए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को हटवाया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई हो रही है. आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी.