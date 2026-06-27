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हरदोई में ठेला रौंदते हुए BJP नेता के घर में घुसी स्कॉर्पियो, युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

Hardoi Accident: हरदोई में शुक्रवार शाम स्कॉर्पियो की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. सुमेर वर्मा घायल हो गए. हादसे के बाद परिजनों ने इसे राजनीतिक रंजिश में की गई हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया. हालांकि, पुलिस के आश्वासन के बाद वह मान गए.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 27, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:25 AM IST
हरदोई में ठेला रौंदते हुए BJP नेता के घर में घुसी स्कॉर्पियो, युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप
Image Credit: Hardoi AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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