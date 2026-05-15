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हरदोई में कोहराम, SDRF को घंटों बाद मिला लापता किशोर का शव, गंगा में डूबने से दो की मौत

Hardoi News:  हरदोई जिले  में गंगा स्नान के दौरान एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है,  जहां पर दो मासूम बच्चों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है और हर घर में मातम पसरा है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 15, 2026, 04:24 PM IST
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हरदोई/आशीष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा पूरे इलाके को गम में डुबो गया. म्योरा गांव के एक किशोर और किशोरी की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई. बुधवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लापता किशोर ओमजी पुत्र राजेश का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर गंगा नदी से बरामद कर लिया. 

इससे पहले 14 वर्षीय संध्या पुत्री रविशंकर का शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से निकाल लिया गया था.  एक ही गांव के दो बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है और हर घर में मातम पसरा हुआ है. बताया गया कि म्योरा गांव स्थित देवी मंदिर पर आयोजित भागवत कथा की कलश यात्रा नोखेपुरवा गंगा घाट पहुंची थी. श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, तभी पांच बच्चे अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए. बच्चों को डूबता देख घाट पर अफरा-तफरी मच गई. 

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बचाव कार्य शुरू किया और स्नेहा (12) पुत्री महेंद्र, सोनम (11) पुत्री सोनू और अंशी (14) पुत्री राकेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जबकि संध्या पुत्री रविशंकर और ओमजी पुत्र राजेश गंगा की तेज धार में बह गए थे.

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घटना के बाद देर शाम स्थानीय गोताखोरों ने संध्या का शव बरामद कर लिया था, लेकिन ओमजी का कोई पता नहीं चल सका. पूरी रात पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाती रही. बुधवार सुबह कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम ने ओमजी का शव भी खोज निकाला.

मासूमों के शव गांव पहुंचते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई. मां-बाप बदहवास होकर रो पड़े और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं. जिस कलश यात्रा में गांव श्रद्धा और खुशी के साथ शामिल हुआ था, वही यात्रा दो परिवारों के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. 

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