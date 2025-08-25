हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ के पानी में नाव पलटने से एक युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई. दरअसल फूटी नाव में बैठकर बाढ़ के पानी में युवकों के वीडियो बनाने के दौरान पानी नाव में भर गया और नाव पलट गई. नाव में सवार नौ युवक पानी में गिर गए. इनमें से आठ तैरकर बाहर आ गए जबकि एक युवक पानी में डूब गया. उसके साथियों ने उसे बाहर निकालकर कन्नौज के जिला अस्पताल पहुंचाया.जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मल्लावां कोतवाली इलाके का मामला

घटना मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के चपरतला गांव की है. बीते दिनों आई बाढ़ का पानी चपरतला गांव में भरा हुआ है. जरेरा गांव निवासी सत्यम राजपूत (18) गांव के ही मोनू (20), पिंकू (19), अमन (21), सर्वेश, राजीव, विवेक,अंकित के साथ चपरतला गया था. मोनू और पिंकू के मुताबिक वहीं बंधी छोटी नाव को वह लोग खूंटे से खोलकर बाढ़ के पानी में चलाने लगे.

नाव पर 9 लोग थे सवार, सेल्फी लेते वक्त हादसा

घटना के वक्त नाव में 9 लोग सवार थे.इस दौरान कुछ साथी वीडियो बना रहे थे तो कुछ सेल्फी ले रहे थे. नाव फूटी हुई थी जिससे धीरे-धीरे नाव में पानी भर गया और किसी का ध्यान उधर नहीं गया और अचानक नाव गहरे पानी में पलट गई. जिससे नाव सवार सभी लोग पानी में गिर गए.नाव पर सवार सत्यम को छोड़कर बाकी सभी को तैरना आता था.

युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम

अन्य सभी युवक तैरकर बाहर निकल आए लेकिन सत्यम पानी में डूब गया.साथियों ने किसी तरह बामुश्किल उसे बाहर निकाला और कन्नौज के जिला अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.सत्यम राजपूत की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन बिलख पड़े.

