हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2895892
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में फूटी नाव का सफर 9 लोगों को भारी पड़ गया. बाढ़ के बीच युवक नाव पर सवार होकर सेल्फी और वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान नाव पलट गई.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ के पानी में नाव पलटने से एक युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई. दरअसल फूटी नाव में बैठकर बाढ़ के पानी में युवकों के वीडियो बनाने के दौरान पानी नाव में भर गया और नाव पलट गई. नाव में सवार नौ युवक पानी में गिर गए. इनमें से आठ तैरकर बाहर आ गए जबकि एक युवक पानी में डूब गया. उसके साथियों ने उसे बाहर निकालकर कन्नौज के जिला अस्पताल पहुंचाया.जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मल्लावां कोतवाली इलाके का मामला
घटना मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के चपरतला गांव की है. बीते दिनों आई बाढ़ का पानी चपरतला गांव में भरा हुआ है. जरेरा गांव निवासी सत्यम राजपूत (18) गांव के ही मोनू (20), पिंकू (19), अमन (21), सर्वेश, राजीव, विवेक,अंकित के साथ चपरतला गया था. मोनू और पिंकू के मुताबिक वहीं बंधी छोटी नाव को वह लोग खूंटे से खोलकर बाढ़ के पानी में चलाने लगे.

नाव पर 9 लोग थे सवार, सेल्फी लेते वक्त हादसा
घटना के वक्त नाव में 9 लोग सवार थे.इस दौरान कुछ साथी वीडियो बना रहे थे तो कुछ सेल्फी ले रहे थे. नाव फूटी हुई थी जिससे धीरे-धीरे नाव में पानी भर गया और किसी का ध्यान उधर नहीं गया और अचानक नाव गहरे पानी में पलट गई. जिससे नाव सवार सभी लोग पानी में गिर गए.नाव पर सवार सत्यम को छोड़कर बाकी सभी को तैरना आता था.

युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम
अन्य सभी युवक तैरकर बाहर निकल आए लेकिन सत्यम पानी में डूब गया.साथियों ने किसी तरह बामुश्किल उसे बाहर निकाला और कन्नौज के जिला अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.सत्यम राजपूत की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन बिलख पड़े.

हरदोई में बीयर बार में नशे में मारपीट के बाद गायब हुआ युवक, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
हरदोई में फूटी नाव पर सेल्फी बनी मौत! पलटते ही नौ लोग पानी में डूबे, एक ने तोड़ा दम
guru rambhadracharya
क्या नीम करौली बाबा हनुमान जी अवतार थे? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने दिया ये जवाब
Amroha News
महिला से अवैध संबंधों का बना रहा था दबाव! मर्डर केस का हैरान करने वाला खुलासा
up government news
यूपी में अब ATM से मिलेंगे स्टाम्प पेपर, QR कोड से मिल जाएगा संपत्ति का पूरा ब्योरा
Noida News
नोएडा पुलिस ने निक्की के फरार जेठ और ससुर को पकड़ा, जानें अब तक कितनी गिरफ्तारी?
noida liquor consumption
नोएडा में अंग्रेजी पर भारी देसी शराब! चौंका देगा नोएडा में पियक्कड़ों का ये आंकड़ा
hamirpur news
रिक्शा से उतरा और यमुना नदी में लगा दी छलांग,पत्नी से विवाद के बाद पति का खौफनाक कदम
Meerut News
मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करता हूं,फिल्म देखने चलें.. रिक्शा चालक ने छात्रा को छेड़ा
Kanpur News
पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा मरीज बनकर आए चोर का कांड
Saharanpur news
सहारनपुर में दो टॉप-10 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
;