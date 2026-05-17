हरदोई में सनसनी: पुलिस से घिरे शातिर अपराधी ने खुद को गोली से उड़ाया, मौके पर मौत

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बावन चुंगी के पास स्थित इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में पुलिस से घिरे एक युवक ने तमंचे से खुद को गोली मार ली. गोलीबारी की इस घटना से समूचा क्षेत्र दहल उठा और देर रात तक स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी एवं दहशत का माहौल बना रहा.सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि की है. करीब तीन बजे एक संदिग्ध युवक इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले के एक आवासीय मकान में दाखिल हो गया.घर के सदस्यों की आंख खुलने पर जैसे ही उनकी नजर उस अज्ञात युवक पर पड़ी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के पड़ोसी भी सतर्क हो गए और उन्होंने संदिग्ध को पकड़ने का प्रयास किया. स्वयं को जनता से घिरता देख घबराया हुआ युवक जान बचाने के लिए बगल के एक अन्य मकान की छत पर कूद गया. इसी बीच सजग नागरिकों द्वारा तत्काल डायल 112 पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई.

आत्मघाती कदम

सूचना मिलते ही पीआरवी (डायल 112) की टीम अविलंब मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने जैसे ही मकान की घेराबंदी कर उस युवक को पकड़ने का प्रयास किया, वैसे ही उसने अपनी कमर से अवैध तमंचा निकाल लिया. पुलिस और जनता के सामने ही उसने बिना वक्त गंवाए तमंचे की नाल अपने सिर से सटाकर ट्रिगर दबा दिया. गोली चलते ही वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घटना स्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया. इस अप्रत्याशित आत्मघाती कदम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अवाक रह गए. इसके बाद डायल 112 के कर्मियों द्वारा स्थानीय कोतवाली पुलिस को पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया.

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आपराधिक इतिहास

घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान कोतवाली हरपालपुर क्षेत्र के ग्राम बरनई चतरखा निवासी लफेदार उर्फ कन्हैया पुत्र सुरजीत के रूप में स्थापित हुई है. पुलिस को मृतक के शव के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और खोखा बरामद हुआ है. इसके अतिरिक्त घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर एक पल्सर मोटरसाइकिल भी खड़ी पाई गई, जिसे मृतक की ही संपत्ति बताया जा रहा है. जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि मृतक कन्हैया का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. उसके विरुद्ध पूर्व में जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट तथा अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे. उसके माता-पिता का पूर्व में ही देहांत हो चुका था.

रहस्यमयी परिस्थितियों की गहन जांच

इस घटना ने क्षेत्र में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बने हुए हैं. सबसे बड़ा प्रश्न यह बना हुआ है कि शातिर अपराधी कन्हैया आखिरकार आधी रात के वक्त उस विशेष घर में किस उद्देश्य से आया था. क्या वह वहां चोरी अथवा डकैती की वारदात को अंजाम देने की नीयत से आया था, या फिर किसी परिचित से मिलने पहुंचा था. इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने आधिकारिक बयान में बताया कि इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की सूचना डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी. पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की हर पहलू से गहनता से विवेचना की जा रही है