Hardoi News: हरदोई के शाहाबाद कस्बे में भीषण अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक
Hardoi News: हरदोई के शाहाबाद कस्बे में भीषण अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

Hardoi News: हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में शॉर्ट सर्किट के चलते एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस भीषण अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:49 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

हरदोई: हरदोई जिले के कस्बा शाहाबाद में शॉर्ट सर्किट से एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया आनन फानन स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई. दमकल की दो गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस भीषण अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

घास मंडी तिराहा के पास हुआ हादसा
हरदोई जिले के कस्बा शाहाबाद में देर रात घास मंडी तिराहे के पास बड़ा बाजार स्थित मनीष रस्तोगी के दो मंजिला रेडीमेड कपड़े के शोरूम मे अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं. स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना शो रूम मालिक और दमकल कर्मियों को दी.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू
मौके पर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखे कपड़े अन्य सामान जलकर खाक हो गया. इस भीषण अग्निकांड में करीब 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

Hardoi News

