हरदोई में थानाध्यक्ष और विवेचक निलंबित, बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या मामले में एसपी का बड़ा एक्शन

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई में भाजपा बूथ अध्यक्ष की मौत के मामले में लापरवाही और अभद्रता को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन ने थानाध्यक्ष और विवेचक को निलंबित कर दिया है. कोतवाली शाहाबाद क्षेत्र में बीजेपी बूथ अध्यक्ष का आठ दिन पूर्व कुछ लोगों से विवाद हुआ था जिसका मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके बाद बीजेपी बूथ अध्यक्ष लापता हो गए थे, करीब आठ दिन बाद बीजेपी बूथ अध्यक्ष का शव एक तालाब से बरामद किया गया.

21 अगस्त को हुए लापता, परिजनों का हत्या का आरोप

दरअसल शैलेंद्र पांडेय उर्फ गौरी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे और विगत 21 अगस्त को कस्बे के एक वीयर वार में कुछ लोगों से उनका झगड़ा हुआ था.उनके साथी को पीटने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद से शैलेंद्र पांडेय उर्फ गौरी लापता हो गए थे.इस मामले में परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था.

एसपी ने लिया एक्शन

गौरी को खोजने में पुलिस नाकाम रही. कल 29 अगस्त को गौरी का शव मिलने के बाद परिजन आक्रोशित थे. इस मामले में थानाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने परिजनों के साथ हुई कहासुनी के बाद अभद्रता की थी. वहीं विवेचना के दौरान विवेचक की ओर से लापरवाही भी बरती गई. क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद एसपी नीरज कुमार जादौन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और थानाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी और विवेचक राकेश यादव को निलंबित कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी की पुलिसकर्मियों को वार्निंग

इस बारे में पुलिस अधीक्षक की ओर से जनपद के सभी पुलिस पुलिस कर्मियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है.जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस कर्मी अपने दायित्वों के प्रति शिथिलता न बरते अन्यथा संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हरदोई में बीयर बार में नशे में मारपीट के बाद गायब हुआ युवक, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका