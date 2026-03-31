हरदोई में विवादित बयान के आरोपी सपा नेता की रिहाई पर सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, जुलूस-नारेबाजी से गरमाया माहौल, प्रशासन पर उठे बड़े सवाल

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और उनकी माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल वर्मा की जमानत के बाद रिहाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोमवार को अदालत से जमानत मिलने के बाद जैसे ही यदुनंदन जेल से बाहर आए, उनका स्वागत एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल गया.

जानिए क्या है मामला ?

दरअसल, समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और जुलूस निकाला. इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. जुलूस अंबेडकर प्रतिमा तक पहुंचा, जहां माल्यार्पण कर समर्थन जताया गया. “जेल के ताले टूट गए…” जैसे नारों से माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था

बताया जा रहा है कि कोतवाली हरपालपुर क्षेत्र के कनत्थूखेड़ा गांव निवासी यदुनंदन लाल वर्मा ने सांडी थाना क्षेत्र के अंटवा खेरवा गांव में भगवान श्रीराम और माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था. मामले में सब इंस्पेक्टर विजय शंकर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस

हालांकि जमानत मिलने के बाद जिस तरह से सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत किया गया, उसने कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है. लोगों का सवाल है कि क्या इस तरह के जुलूस की अनुमति प्रशासन ने दी थी, और अगर नहीं दी गई तो इसे रोका क्यों नहीं गया.रिहाई के बाद यदुनंदन लाल वर्मा ने भी बयान देकर विवाद को और हवा दे दी. उन्होंने कहा, “हमको हरगिज गिरा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं. जहां हमसे निपटना चाहें, वहीं निपट लें” इस बयान को कई लोग चुनौती और चेतावनी के रूप में देख रहे हैं.

पूरा मामला अब केवल एक विवादित टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, सामाजिक आस्था और कानून के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है और कानून की गरिमा को कैसे बनाए रखता है.

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