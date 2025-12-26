टूटी चप्पल न बदलना दुकानदार को पड़ा बहुत महंगा, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानिए पूरा मामला

Sitapur News (राजकुमार दीक्षित): यूपी के सीतापुर में लिबर्टी शोरूम संचालक को टूटी चप्पल ना बदलना भारी पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने संचालक उस्मान के खिलाफ NBW वारंट जारी करते हुए शोरूम संचालक को पुलिस गिरफ्तार कर 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का सख्त आदेश दिया है. आपको बता दें कि ग्राहक मोहम्मद आरिफ ने 2022 में लिबर्टी शोरूम से चप्पल खरीदी थी चप्पल की वारंटी 6 माह की बताई गई थी.

कोर्ट जारी किया वारंट

शोरूम प्रबंधक उस्मान ने ही चप्पल की वारंटी बताकर बिक्री की थी लेकिन चप्पल एक माह में ही टूट गई जब ग्राहक इसे बदलने गया तो चप्पल को बदला नहीं गया. टूटी चप्पल न बदलने पर अक्टूबर 2022 में मोहम्मद आरिफ ने उपभोक्ता फोरम में लिबर्टी शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया. इसके बाद फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को वारंट जारी कर दिया.

शहर कोतवाली का मामला

यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है वही पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने बताया लिबर्टी शोरूम से एक चप्पल ली थी. जिसकी वारंटी थी. दूसरे दिन ही चप्पल टूट गई. सही करने की बात शोरूम संचालक ने कही थी, लेकिन कई बार हमने जब कहा लेकिन नहीं बदली. फिर हमने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कर दिया. जुर्माना ना जमा करने पर लिबर्टी शोरूम संचालक के खिलाफ NBW वारंट जारी हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रायबरेली में कु्त्ते गिनने का आदेश

अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से श्वानो की गिनती कराये जाने का आदेश विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रायबरेली में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षको को इसी काम पर लगने को कहा. इस आदेश के तहत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को स्कूल छोड़ सड़कों पर आवारा कुत्तों की गिनती करनी है. 24 दिसंबर को इस आदेश के जारी होते ही शिक्षक संगठनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसका विरोध किया है. शिक्षकों का कहना है कि वो पहले से ही बहुत से सरकारी काम कर रहे है. फिलहाल बीएसए रायबरेली राहुल सिंह ने शिक्षको की नाराजगी बढ़ती देख आदेश को बदल दिया है. बीएसए का कहना है कि शिक्षकों को कुत्ते गिनने का आदेश भूलवश जारी हो गया था.

Indian Railways Fare Hike: आज से महंगा हुआ रेल का सफर, स्लीपर से AC तक का किराया बढ़ा, जानिये आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

UP Cold Wave Alert: यूपी में आने वाली है आफत! अयोध्या से इटावा तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम?