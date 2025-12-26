टूटी चप्पल न बदलना दुकानदार को पड़ा बहुत महंगा, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानिए पूरा मामला

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में लिबर्टी शोरूम संचालक को टूटी चप्पल ना बदलना भारी पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने संचालक उस्मान के खिलाफ NBW वारंट जारी करते हुए शोरूम संचालक को पुलिस गिरफ्तार कर 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का सख्त आदेश दिया है.
Sitapur News (राजकुमार दीक्षित): यूपी के सीतापुर में लिबर्टी शोरूम संचालक को टूटी चप्पल ना बदलना भारी पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने संचालक उस्मान के खिलाफ NBW वारंट जारी करते हुए शोरूम संचालक को पुलिस गिरफ्तार कर 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का सख्त आदेश दिया है. आपको बता दें कि ग्राहक मोहम्मद आरिफ ने 2022 में लिबर्टी शोरूम से चप्पल खरीदी थी चप्पल की वारंटी 6 माह की बताई गई थी.
कोर्ट जारी किया वारंट
शोरूम प्रबंधक उस्मान ने ही चप्पल की वारंटी बताकर बिक्री की थी लेकिन चप्पल एक माह में ही टूट गई जब ग्राहक इसे बदलने गया तो चप्पल को बदला नहीं गया. टूटी चप्पल न बदलने पर अक्टूबर 2022 में मोहम्मद आरिफ ने उपभोक्ता फोरम में लिबर्टी शोरूम प्रबंधक उस्मान के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया. इसके बाद फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को वारंट जारी कर दिया.
शहर कोतवाली का मामला
यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है वही पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने बताया लिबर्टी शोरूम से एक चप्पल ली थी. जिसकी वारंटी थी. दूसरे दिन ही चप्पल टूट गई. सही करने की बात शोरूम संचालक ने कही थी, लेकिन कई बार हमने जब कहा लेकिन नहीं बदली. फिर हमने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कर दिया. जुर्माना ना जमा करने पर लिबर्टी शोरूम संचालक के खिलाफ NBW वारंट जारी हो गया है.
