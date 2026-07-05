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हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ी स्लीपर बस,रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे गिरी,36 घायल, 12 की हालत गंभीर

Hardoi Accident: हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि एक स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:36 AM IST
हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ी स्लीपर बस,रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे गिरी,36 घायल, 12 की हालत गंभीर
Image Credit: haridwar newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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