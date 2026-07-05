/हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ी स्लीपर बस,रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे गिरी,36 घायल, 12 की हालत गंभीर

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर बीतीरात उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब सिद्धार्थनगर के बांसी से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस पचदेवरा थाना क्षेत्र के भाहपुर सपहा गांव के पास अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में छह बच्चों समेत 36 यात्री घायल हो गए, जबकि 12 की हालत गंभीर बनी हुई है.