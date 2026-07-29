/सांप के डसने के बाद भी नहीं घबराया युवक, जिंदा सांप संग अस्पताल पहुंचा... लेकिन जिंदगी हार गई

मृतक की मां रामलली ने बताया कि बेचेलाल मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज बरेली में चल रहा था. तबीयत ठीक रहने पर वह सब्जी की दुकान पर काम करते थे. पारिवारिक विवाद के कारण उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने 18 वर्षीय बेटे शिवम के साथ दिल्ली में रहती हैं, जबकि बेचेलाल गांव में अकेले रह रहे थे. शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं सांप के डसने के बाद उसे जिंदा पकड़कर बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचने की यह अनोखी घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.