/सांप के डसने के बाद भी नहीं घबराया युवक, जिंदा सांप संग अस्पताल पहुंचा... लेकिन जिंदगी हार गई

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जहां पर एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया, लेकिन दर्द और खतरे के बीच भी उसने गजब का साहस दिखाते हुए उसी सांप को जिंदा पकड़कर दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल में बंद कर दिया. इसके बाद वह उसी सांप को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा. अस्पताल में बोतल में बंद जिंदा सांप को देखकर डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज भी दंग रह गए. हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद युवक की जान नहीं बच सकी.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के मिरगावां गांव की बताई जा रही है. जहां गांव निवासी 40 वर्षीय बेचेलाल, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, मंगलवार दोपहर अपने कमरे में थे. इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया. सांप के काटने के बाद भी बेचेलाल घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उसे जिंदा पकड़कर दो लीटर की प्लास्टिक की बोतल में बंद कर दिया. इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी गई.
अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई
परिजन उन्हें पहले एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही जब लोगों ने देखा कि मरीज अपने साथ बोतल में बंद जिंदा सांप भी लेकर आया है तो वार्ड में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन मंगलवार शाम बेचेलाल ने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया. बुधवार को दिल्ली में रह रहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी हरदोई पहुंचीं. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया.
मृतक की मां रामलली ने बताया कि बेचेलाल मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज बरेली में चल रहा था. तबीयत ठीक रहने पर वह सब्जी की दुकान पर काम करते थे. पारिवारिक विवाद के कारण उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने 18 वर्षीय बेटे शिवम के साथ दिल्ली में रहती हैं, जबकि बेचेलाल गांव में अकेले रह रहे थे. शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं सांप के डसने के बाद उसे जिंदा पकड़कर बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचने की यह अनोखी घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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