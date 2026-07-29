Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Hardoi
  • /सांप के डसने के बाद भी नहीं घबराया युवक, जिंदा सांप संग अस्पताल पहुंचा... लेकिन जिंदगी हार गई

सांप के डसने के बाद भी नहीं घबराया युवक, जिंदा सांप संग अस्पताल पहुंचा... लेकिन जिंदगी हार गई

हरदोई में सांप के डसने के बाद एक युवक ने साहस दिखाते हुए जहरीले सांप को जिंदा पकड़कर बोतल में बंद कर लिया और उसे साथ लेकर अस्पताल पहुंचा. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:48 PM IST
सांप के डसने के बाद भी नहीं घबराया युवक, जिंदा सांप संग अस्पताल पहुंचा... लेकिन जिंदगी हार गई
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेटियों की पढ़ाई के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने दान में दी 8 बीघे जमीन
Muzaffarnagar news1 hr ago
2
Gorakhnath news1 hr ago
3
Varanasi News2 hrs ago
4
Hardoi News3 hrs ago
5
ghazipur news3 hrs ago