Hardoi News: स्मार्ट मीटर के नाम पर घर में घुसकर दबंगई! पूर्व सैनिक के परिवार की महिलाओं से अभद्रता, बुजुर्गों को ‘राड’ से पीटा

Hardoi News:  हरदोई जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर शर्मनाक घटना सामने आई है. आरोप है कि कुछ युवक पूर्व सैनिक के घर जबरन घुस आए और विरोध करने पर महिलाओं से अभद्रता करते हुए मारपीट की.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:27 PM IST
Hardoi News

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर गंभीर आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि मीटर लगाने पहुंचे कुछ युवक एक पूर्व सैनिक के घर में जबरन घुस आए और वहां मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की.इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है. 

कहां की ये घटना?
दरअसल, ये घटना माधोगंज थाना क्षेत्र के रुदामऊ गांव की बताई जा रही है.  पीड़ित परिवार के अनुसार, स्वर्गीय पूर्व सैनिक पुत्ती लाल के घर कुछ युवक स्मार्ट मीटर लगाने के बहाने पहुंचे थे.परिजनों ने जब मीटर लगवाने से मना किया तो आरोपियों ने 500 रुपये की अवैध मांग शुरू कर दी. महिलाओं द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर युवकों ने गाली-गलौज की और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया.विरोध करने पर आरोपियों ने घर के बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा.

बुजुर्गों को ‘राड’ से पीटा
आरोप है कि दबंग युवकों ने बिजली के तार की मोटी ‘राड’ से महिलाओं और बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए.घटना के दौरान चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे.

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अभद्रता और मारपीट के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. वीडियो वायरल होते ही गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया. पीड़ित परिवार ने माधोगंज थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जान-माल की सुरक्षा की मांग की है.

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.इस घटना ने स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढे़ं: हरदोई में दबंग ग्राम प्रधान का तांडव, महिला अधिवक्ता के परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, 8 लोग घायल

घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा... गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से हत्या,  खेत में मिला लहूलुहान शव

