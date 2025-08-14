Hardoi News: लापरवाही पर एसपी का एक्शन, दरोगा और दो सिपाही निलंबित, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था आरोपी

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई में पुलिस अभिरक्षा से आर्म्स एक्ट आरोपी के फरार होने के मामले में एसपी ने एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है.बुधवार को अतरौली थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध शस्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर आई थी.यहां पुलिस कर्मियों को चकमा देकर आरोपी बड़ी आसानी के साथ फरार हो गया था.

दरोगा और सिपाही निलंबित

जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया,आनन फानन फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया लेकिन आरोपी को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली.जिसके बाद एसपी नीरज कुमार जादौन ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दरोगा और दो सिपाहियों के निलंबन की कार्रवाई की है.

मौके से फरार हुआ था आरोपी

हरदोई में अतरौली थाना पुलिस ने बुधवार को ढिकुन्नी गांव के रहने वाले आरिफ नाम के युवक को 315 बोर अवैध तमंचा और 5 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था. इसी मामले में थाना अतरौली से सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार,आरक्षी सुबोध और सौरभ आरोपी आरिफ को एसीजेएम द्वितीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए आए थे. इस दौरान सब इंस्पेक्टर और दोनों आरक्षियों को चकमा देकर आर्म्स एक्ट का आरोपी आरिफ मौके से फरार हो गया था.

लापरवाही पर एसपी का एक्शन

पुलिस अभिरक्षा से मुलजिम फरार होने की घटना से हड़कंप मच गया,आनन फानन स्थानीय पुलिस और सीओ सिटी अंकित मिश्रा मौके पर पहुंचे. फरार आरोपी की तलाश में सर्च अभियान चलाया गया लेकिन मुलजिम आरिफ को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही. पुलिस अभिरक्षा से मुलजिम फरार होने की घटना से पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद एसपी नीरज कुमार जादौन ने दरोगा मोहित कुमार और दोनों सिपाहियों सुबोध कुमार और सौरभ को निलंबित कर दिया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई है कि ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें अन्यथा ड्यूटी में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल फरार अभियुक्त की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं और खोज भी इनकी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.