पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हरदोई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसपी ने जारी किया डायवर्जन प्लान

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने वाले 'गंगा एक्सप्रेसवे' का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन आगामी 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री न केवल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, बल्कि मल्लावां क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. प्रशासन द्वारा जनसभा स्थल पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. अनुमान है कि इस सभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जनपद और आसपास के क्षेत्रों से 2 से 3 लाख लोगों की भारी भीड़ जुटेगी. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन और सुरक्षा के मद्देनजर जनपद की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं.

​पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और जनसभा में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. एसपी मीणा ने स्पष्ट किया कि 28 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से ही पूरे जनपद में भारी वाहनों का डायवर्जन प्रभावी हो जाएगा, जो 29 अप्रैल को कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा. पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मुख्य उद्देश्य यह है कि जनसभा में आने वाले आम नागरिकों और अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.

​डायवर्जन प्लान के तहत, कानपुर और कन्नौज से आने वाले भारी वाहनों को मल्लावां या बिलग्राम की ओर आने के बजाय कन्नौज बक्सीपुरवा से बिल्हौर होकर आगरा एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया जाएगा. इसी प्रकार, शाहजहाँपुर, सीतापुर और लखनऊ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों जैसे NH-24 और आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए अपने गंतव्य की ओर भेजा जाएगा. एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सण्डीला, माधौगंज, बिलग्राम और साण्डी जैसे आंतरिक मार्गों पर भी भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा. इन सभी प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जा सके.

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​अंत में, पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पुलिस द्वारा जारी किए गए रूट मैप का अनुसरण करें. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह प्रतिबंध केवल भारी वाहनों और कमर्शियल ट्रकों के लिए है, जबकि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और जनसभा में आने वाले छोटे निजी वाहनों को सुगमता से आने-जाने दिया जाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है.