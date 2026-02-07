यूपी में हादसों का शनिवार: 100 की स्पीड में पलटी कार, एटा में 3 की मौत, हरदोई में भाई-बहन समेत 3 की गई जान

UPAccident:हर्ष/आशीष: यूपी में कल रात से आज तक कई जगह पर सड़क हादसे की खबरें आई हैं. मथुरा में सुबह एक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. यूपी के एटा और हरदोई से भी खबर है कि दोनों जगहों पर छह लोगों की मौत हो गई है.

एटा में तीन लोगों की मौत

एटा में तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला. पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा. वहीं दोनों घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां घायलों का उपचार जारी है. जानकारी के मुताबिक कार सवार गुड़गांव से थाना कुरावली क्षेत्र के गणेशपुर में जा रहे थे. ये हादसा थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर -सकीट रोड़ के बावली नहर के पास हुआ.

हरदोई में बाइक सवार भाई-बहन समेत तीन की दर्दनाक मौत

हरदोई में आज एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. सुरसा थाना क्षेत्र में ढोलिया तिराहे पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी,जिससे बाइक सवार भाई-बहन और उनकी मौसी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में मृतकों की पहचान आदर्श अवस्थी (20 वर्ष) पुत्र अरविंद अवस्थी, निवासी फतियापुर, उनकी बहन मधु अवस्थी (22 वर्ष) तथा मौसी कामिनी पांडेय (42 वर्ष) पत्नी लक्ष्मीकांत पांडेय, निवासी बावन चुंगी के रूप में हुई है. बताया गया कि आदर्श अपनी बहन मधु को हरदोई छोड़ने आ रहा था. मधु को सीटेट परीक्षा देनी थी और वह अपनी मौसी कामिनी पांडेय के साथ जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,ढोलिया तिराहे पर सामने से आ रहे डंपर ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यातायात भी बाधित हो गया. दर्दनाक संयोग यह है कि एक दिन पहले ही आदर्श के भाई प्रशांत का तिलक समारोह संपन्न हुआ था,जिसमें शामिल होने के लिए रिश्तेदार और परिचित घर आए हुए थे. खुशियों से भरा घर पल भर में मातम में बदल गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक को पकड़ लिया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: बस से उतर रहे यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा, छह की मौके पर मौत

