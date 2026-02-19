Advertisement
हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, C-4 कोच का शीशा टूटा, बाल-बाल बचे यात्री

Hardoi News: वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना एक बार फिर से सामने आई है. इस बार हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया. इससे कांच का शीशा टूट गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:33 PM IST
Hardoi News: हरदोई में देश की प्रतिष्ठित ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई. वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत ट्रेन के C-4 कोच का शीशा टूट गया. गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

यह है पूरा मामला 
हरदोई और कौढा के बीच गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे Vande Bharat Express (ट्रेन संख्या 22489) पर पत्थर लगने की घटना सामने आई. कोच C-4 में सीट नंबर 60-61 के पास अचानक पत्थर आकर टकराया, जिससे खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. उस समय कोच में बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

मौके पर पहुंचे अधिकारी 
सीओ सिटी अंकित मिश्रा के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के पास कंजर बस्ती के 8 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. खेल के दौरान उछला पत्थर ट्रेन से जा टकराया. प्रथम दृष्टया यह शरारतन न होकर खेल के दौरान हुई लापरवाही मानी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया. 

रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा 
आरपीएफ इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत मुकदमा संख्या 55/2026 दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने हरदोई स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद देश की आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत पर पत्थर लगने की घटना ने सुरक्षा तंत्र की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

पहले भी पथराव की घटनाएं सामने आईं 
फिलहाल क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है. बता दें कि इससे पहले भी यूपी में वंदे भारत ट्रेन में पथराव की घटनाएं सामने आई चुकी हैं. कई बार तो पथराव के चलते ट्रेन को रोकना तक भी पड़ा. अब एक बार फिर से ट्रेन में पथराव किया गया है. रेलवे हर ​एंगल से इस घटना की जांच कर रहा है. 

