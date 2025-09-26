Advertisement
हरदोई में शिक्षा का मंदिर बना जंग का अखाड़ा, आर-आर कॉलेज के छात्र और शिक्षकों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

Hardoi News: यूपी के हरदोई में शहर के नघेटा स्थित आर आर इंटर कॉलेज में छात्र और शिक्षकों के बीच गतिरोध इतना बढ़ चुका है कि अब छात्र और शिक्षक एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बाजी पर उतर आए हैं.

 

Sep 26, 2025
हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले का आरआर इंटर कॉलेज इन दिनों बेहतर शिक्षा और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को लेकर नहीं बल्कि छात्रों और शिक्षकों के आपसी झगड़े को लेकर सुर्खियों में है. शिक्षा का मंदिर अब जंग का अखाड़ा बन चुका है, आलम यह है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच अब मुकदमेबाजी का दौर चल निकला है.

क्या हैं आरोप?
दरअसल 11वीं क्लास के छात्र के दूसरी क्लास में बैठने को लेकर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से लात घूंसो से पिटाई की और कपड़े भी फाड़ डाले.आरोप है कि फिर भी मन नहीं भरा तो शिक्षकों ने छात्र को मुर्गा बनाकर प्रिंसिपल रूम में पीटा. मारपीट का वीडियो भी सामने आया और छात्र ने कॉलेज के पांच शिक्षकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया.शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो शिक्षकों की ओर से भी घटना के एक सप्ताह बाद मारपीट और दलित उत्पीड़न का मामला कॉलेज में पढ़ रहे छात्र,उसके भाइयों और पिता पर भी दर्ज करा दिया गया.

छात्र-परिवार का क्या कहना?
छात्र और उसके परिवार का कहना है कि शिक्षक ने पेशबंदी के तौर पर मुकदमा दर्ज कराया है तो वहीं कालेज प्रबंधन ने साफ किया है कि शिक्षकों का मनोबल न टूटे लिहाजा घटना को लेकर मुकदमे की कार्रवाई की गई है.में जुट गई है. बीते 18 सितंबर को ग्यारहवीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र उबैद गाजी लंच टाइम अपने दोस्त की क्लास में बैठा था तभी शिक्षक मनोज मिश्रा मौके पर पहुंचे और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल कर पीटने लगे.शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से लात घूंसो से पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ डाले.

शिक्षक पर लगाए ये आरोप?
छात्र ने आरोप लगाया कि शिक्षक मनोज मिश्रा ने उसे पीटा और अपने साथी शिक्षकों को बुला लिया इसके बाद दूसरी मंजिल से उसे घसीट कर नीचे लाया गया और प्रिंसिपल रूम में मुर्गा बनाकर बेरहमी से लात लात घूंसो से पीटा गया. यहां तक कि पीने के लिए पानी मांगने पर भी उसे पानी तक नहीं दिया गया. छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद छात्र उवैद ने 20 सितंबर 2025 को कोतवाली शहर में शिक्षक मनोज मिश्रा,सुरेंद्र पांडेय,अरविंद कुमार और दो अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया.

टीचर पर केस से शिक्षक लामबंद
शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से नाराज शिक्षक लामबंद हो गए और पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले की शिकायत की. शिक्षक अरविंद कुमार ने 24 सितंबर को छात्र उबैद और कॉलेज ही पढ़ने वाले उसके तीन भाइयों,शादाब, शाबान,फैय्याज,पिता हसीब उर्फ छोटे गाजी समेत 7 लोगों के खिलाफ मारपीट दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया.

शिक्षक का क्या कहना?
इस बारे में शिक्षक का कहना है कि उबैद 12वीं क्लास में बैठा था जहां छात्रा भी पढ़ती है.उससे क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए कहा गया जिस पर उसने अभद्रता की और शिक्षक मनोज मिश्रा के साथ मारपीट की. जिस पर अन्य शिक्षक भी आ गए छात्र को रोका गया तो वह शिक्षक अरविंद कुमार को जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देने लगा.इसके बाद छात्र से उसके पिता को बुलाने के लिए कहा गया था.छात्र के पिता और भाई वहां पर पहुंचे और शिक्षकों को बंधक बना लिया और पत्थरबाजी की.शिक्षकों के मुताबिक छात्र उबैद का पिता मो. हसीब उर्फ छोटे गाजी हिस्ट्रीशीटर अपराधी है हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई थी.

क्या बोलीं कॉलेज प्रबंधक
वही इस मामले में कॉलेज की प्रबंधक भाजपा नेता कीर्ति सिंह ने बताया कि कॉलेज में छात्र ने शिक्षकों को पीटा तो शिक्षकों ने छात्र को पीटा,छात्र ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो शिक्षकों का मनोबल न टूटे इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल को कार्रवाई करने के लिए कहा था. जिसके बाद छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस बारे में सफाई देते हुए छात्र के पिता मो. हसीब उर्फ छोटे गाजी का कहना है कि उसके बेटे को बेरहमी से पीटा गया और भविष्य खराब करने की धमकी दी गई.

जब वह वहां पर पहुंचा तो पुलिस पहले से ही मौजूद थी न पत्थरबाजी की गई और न ही किसी से विवाद हुआ.उसके बेटे की पिटाई का मुकदमा उसने दर्ज कराया था जिसकी वजह से पेशबंदी के तौर पर दबाव बनाने के लिए दलित उत्पीड़न और मारपीट का मामला उसके बेटों और उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है.फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही में जुटी है.

नामी स्कूलों में होती है गिनती
आपको बता दें कि शहर के आरआर इंटर कॉलेज की गिनती नामी गिरामी स्कूलो में होती है.कालेज अनुशासन और बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता था.यही नहीं ये कालेज बॉलीवुड स्टार्स के अभिनय का गवाह भी रह चुका है,कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी है.हाल ही में फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी और फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम ने गोधरा कांड पर बनने वाली एक फिल्म की शूटिंग इसी कालेज में की थी.ऐसे में बेहतर शिक्षा अनुशासन और बॉलीवुड स्टार्स के मंचन का गवाह रह चुका आरआर इंटर कॉलेज छात्र और शिक्षकों के बीच आपसी झगड़े को लेकर फेमस हो रहा है.अब देखना यह होगा कि शिक्षकों और छात्रों के बीच चली आ रही यह रार कब थमेगी या फिर यह विवाद अभी कोई और नया गुल खिलाएगा.

