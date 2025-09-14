न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में रुपये मांगने पर सुभासपा का प्रदर्शन
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2922267
Zee UP-UttarakhandHardoi

न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में रुपये मांगने पर सुभासपा का प्रदर्शन

Hardoi News: हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 9 सितंबर को एक 13 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी. किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले जाने का आरोप था. आरोप है कि दारोगा ने किशोरी को लाने के लिए पीड़‍ित परिवार से 20 हजार रुपये मांग लिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में रुपये मांगने पर सुभासपा का प्रदर्शन

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई पुलिस का नया कारनामा सामने आया है. यहां किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दारोगा जी पर पीड़‍ित परिवार से 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है. भखेड़ा तब खड़ा हो गया जब पूरे मामले की जानकारी सुभासपा के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता को हुई. सुभासपा नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गए. आरोप है कि सुभासपा कार्यकर्ताओं को देखते ही सब इंस्‍पेक्‍टर ने कहा कि इन पीले गमछे वालों को भगाओ. इसके बाद कोतवाली में हंगामा शुरू हो गया. सूचना पर सीओ भी मौके पर पहुंच गए. 

यह है पूरा मामला 
हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 9 सितंबर को एक 13 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी. किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले जाने का आरोप था. किशोरी को भगा ले जाने के आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पिहानी कोतवाली पहुंच गए. बताया गया कि किशोरी की बरामदगी हरियाणा में हो गई थी. आरोप है कि दारोगा ने किशोरी को हरियाणा से लाने के लिए पीड़‍ित परिवार से 20 हजार रुपये की मांग कर दी. पीड़ित परिवार के रुपये देने से इनकार करने पर दारोगा अशोक यादव लड़की के माता-पिता को साथ नहीं ले गए. 

हरियाणा से किशोरी को बरामद किया 
हरियाणा से पुलिस टीम के साथ जाकर किशोरी को बरामद किया और कोतवाली लेकर आए. इसके बाद बगैर किशोरी के माता पिता को मिलवाए सीधे वन स्टाप सेंटर भेज दिया. आरोप है कि यहां सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी और कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात दारोगा सूर्यमणि यादव ने उन्हें देखते ही कहा कि इन पीले गमछे वालों को यहां से भगाओ. इसके बाद काफी देर थाने में हंगामा हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ भी मौके पर पहुंच गए 
सूचना पर सीओ अजीत चौहान पिहानी कोतवाली पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि गांव के नसीम पुत्र शमीम खान फोन पर व दरवाजे पर आकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए दबाव बनाते रहने की बात कही और पुलिस से शिकायत की परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई. सीओ अजीत सिंह के मुताबिक घटना का मुकदमा संज्ञान लेते हुए तुरंत लिखा गया था. किशोरी को बरामद किया गया है और इस मामले में 164 के बयान के तहत अग्रिम कार्रवाई होगी. 

यह भी पढ़ें : हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे में डाली फिर...

यह भी पढ़ें :  Hardoi News: प्यार, शादी, तकरार फिर...लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में मांगे 20 हजार
Gorakhpur News
सपनों का घर देखने गई बेटी करंट की चपेट में आई, गोरखपुर में मां के सामने बेटी की मौत
Amethi news
शादी हुई पांच महीने पहले, दिल अब भी अटका प्रेमी पर... अमेठी में बना अनोखा रिश्ता
ghazipur news
पव्‍वा पिओगे तो सताए जाओगे....संजय निषाद बोले-कांग्रेस ने दलित नेताओं को गदहा बनाया
Hardoi News
डॉक्टर नहीं किसी जल्लाद घर के हो...KGMU में मरीज ने स्ट्रेचर पर तड़प-तड़पकर तोड़ा दम
Maharajganj News
पति को शराब पिलाई,हाथ-पैर बांधकर सीने पर चढ़कर खेला 'मौत का तांडव'
India Pakistan match
पूरे देश से उठती आवाज तो नहीं होता मैच....बीजेपी सांसद का बड़ा दावा
Shahjahanpur News
जमीन के अंदर से आ रही थी आवाज... गड्ढा खोदकर ग्रामीणों ने निकाला
Basti News
गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’......लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग
Sambhal news
20 साल बाद BSP नेता को मिला जमीन पर कब्जा, रफत उल्ला ने की CM योगी की तारीफ
;