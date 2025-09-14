न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में रुपये मांगने पर सुभासपा का प्रदर्शन

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई पुलिस का नया कारनामा सामने आया है. यहां किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दारोगा जी पर पीड़‍ित परिवार से 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है. भखेड़ा तब खड़ा हो गया जब पूरे मामले की जानकारी सुभासपा के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता को हुई. सुभासपा नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गए. आरोप है कि सुभासपा कार्यकर्ताओं को देखते ही सब इंस्‍पेक्‍टर ने कहा कि इन पीले गमछे वालों को भगाओ. इसके बाद कोतवाली में हंगामा शुरू हो गया. सूचना पर सीओ भी मौके पर पहुंच गए.

यह है पूरा मामला

हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 9 सितंबर को एक 13 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी. किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले जाने का आरोप था. किशोरी को भगा ले जाने के आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पिहानी कोतवाली पहुंच गए. बताया गया कि किशोरी की बरामदगी हरियाणा में हो गई थी. आरोप है कि दारोगा ने किशोरी को हरियाणा से लाने के लिए पीड़‍ित परिवार से 20 हजार रुपये की मांग कर दी. पीड़ित परिवार के रुपये देने से इनकार करने पर दारोगा अशोक यादव लड़की के माता-पिता को साथ नहीं ले गए.

हरियाणा से किशोरी को बरामद किया

हरियाणा से पुलिस टीम के साथ जाकर किशोरी को बरामद किया और कोतवाली लेकर आए. इसके बाद बगैर किशोरी के माता पिता को मिलवाए सीधे वन स्टाप सेंटर भेज दिया. आरोप है कि यहां सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी और कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात दारोगा सूर्यमणि यादव ने उन्हें देखते ही कहा कि इन पीले गमछे वालों को यहां से भगाओ. इसके बाद काफी देर थाने में हंगामा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ भी मौके पर पहुंच गए

सूचना पर सीओ अजीत चौहान पिहानी कोतवाली पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि गांव के नसीम पुत्र शमीम खान फोन पर व दरवाजे पर आकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए दबाव बनाते रहने की बात कही और पुलिस से शिकायत की परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई. सीओ अजीत सिंह के मुताबिक घटना का मुकदमा संज्ञान लेते हुए तुरंत लिखा गया था. किशोरी को बरामद किया गया है और इस मामले में 164 के बयान के तहत अग्रिम कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें : हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे में डाली फिर...

यह भी पढ़ें : Hardoi News: प्यार, शादी, तकरार फिर...लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला