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हरदोई में मां की तलाश में बेबस तहसीलदार, मदद को आगे आए अभिनेता फैजल खान

Hardoi News: हरदोई  से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें न्याय दिलाने वाली तहसीलदार संध्या यादव आज खुद अपनी 71 वर्षीय मां लल्ली देवी की तलाश में जनता से मदद की गुहार लगा रही हैं. उनकी मां बीते 30 अप्रैल 2026 से लापता हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:23 PM IST
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Sandhya Yadav Mother Missing
Sandhya Yadav Mother Missing

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी:  हरदोई की शाहाबाद तहसील से एक बेहद भावुक और इंसानियत भरी तस्वीर सामने आई है. लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें न्याय दिलाने वाली तहसीलदार संध्या यादव आज खुद अपनी 71 वर्षीय मां लल्ली देवी की तलाश में जनता से मदद की गुहार लगा रही हैं. उनकी मां बीते 30 अप्रैल 2026 से लापता हैं. बताया गया कि लल्ली देवी लखनऊ के अर्जुनगंज स्थित अहिमामऊ क्षेत्र से मंदिर जाने के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं और तब से वापस घर नहीं लौटीं.

कहां से हुईं लापता?
तहसीलदार संध्या यादव ने बताया कि परिवार और प्रशासन लगातार उनकी तलाश में जुटा है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. लल्ली देवी की पहचान उनके बाएं हाथ पर बने गोदने से की जा सकती है, जिस पर “लल्ली देवी” और “रामधारी” लिखा हुआ है. वह बातचीत के दौरान “संध्या”, “लक्ष्मी” या “जौनपुर” का नाम भी ले सकती हैं. परिवार ने उन्हें सकुशल घर पहुंचाने वाले के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. सूचना मिलने पर 8413813512 और 8860831427 नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है.

अभिनेता आमिर खान के भाई फैजल खान भी आए आगे
इस बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भाई फैजल खान भी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इस मुहिम में आगे आए हैं.शाहाबाद पहुंचे फैजल खान ने प्रेस वार्ता के दौरान हाथ में पोस्टर और तस्वीरें लेकर लोगों से भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि संध्या यादव अपनी मां को लेकर बेहद परेशान हैं और अगर कोई उन्हें उनकी मां से मिला दे, तो इससे बड़ी इंसानियत कुछ नहीं हो सकती. फैजल खान ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी इस हुलिए की महिला दिखाई दें तो तुरंत परिवार को सूचना दें, ताकि एक बेटी अपनी मां से फिर मिल सके.

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