Hardoi News: दबंगों का तांडव, महिला-बच्चों और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए, एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत गंभीर

Hardoi Crime News: हरदोई में बघौली थाना क्षेत्र के संतरी खुर्द गांव में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया. पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार को अपना निशाना बनाया. उन्होंने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमले किए. जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक ही परिवार के 6 लोग घायल

वायरल वीडियो में आरोपी पीड़ित परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. घायलों में सुभाष कुमार, उनके पिता राजेश कुमार, मां रेशमा देवी, भाई प्रभाष, अंशुल और पत्नी कुंती देवी शामिल हैं. सभी घायलों को हरदोई मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुरानी रंजिश के चलते बवाल

बताया जा रहा है कि सुभाष कुमार और आरोपी पक्ष के सुरेश के बीच पेड़ कटान को लेकर लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी. गुरुवार को सुभाष और उनके पिता किसी काम से संडीला गए थे. इसी दौरान गांव में विरोधी पक्ष ने गाली-गलौज शुरू कर दी. जिसकी सूचना पीड़ित पक्ष को मिली. फिर दोनों थाने पहुंचे और उसके बाद डायल 112 पर भी कॉल किया. सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर भाग निकले.

गांव में तनाव का माहौल

सुभाष का कहना है कि पुलिस पर्ची देकर लौट गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से हटी, वैसे ही आरोपी सुरेश, बबलू, सोनू और आदित्य ने मिलकर परिवार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने घर के बाहर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से ताबड़तोड़ अटैक किया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. जब यह वायरल वीडियो पुलिस ने देखा तो उसके आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. उधर, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. ताकि गांव में दोबारा ऐसी घटना न दोहराई जा सके.

