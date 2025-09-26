Hardoi News: लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, जबरदस्त टक्कर में दो बाइकों के उड़े परखच्चे, तीन युवकों की मौत

Hardoi Accident News: हरदोई में भीषण हादसा हो गया है. यहां लखनऊ हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिससे तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, 2 साल की मासूम समेत दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Hardoi Accident News: हरदोई में लखनऊ हाईवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक पर दो युवक और दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था. जिसकी हादसे में मौत हो गई. जबकि, घटना में दो साल की मासूम और बुजुर्ग महिला घायल हैं.
दो बाइकों की जोरदार टक्कर
यह घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पराग डेयरी के पास की है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि बरगदिया गांव के रहने वाले सोनेलाल (22) और राजन (23) मजदूरी करते थे. देर रात दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
उधर, थाना सुरसा के टड़वा गांव के रहने वाले आदित्य (25) और अपनी 2 साल की बेटी शिवांशी की तबियत खराब होने से मां श्यामवती के साथ दवाई लेने हरदोई डॉक्टर के यहां आ रहे थे. तभी रास्ते में पराग डेयरी के पास दोनों बाइको की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए.
हादसे के बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां सोनेलाल, राजन और आदित्य को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, मृतक आदित्य की बेटी शिवांशी और मां श्यामवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: Jalaun News: 38 हजार नकली आधार कार्ड, अंडमान निकोबार तक फैलाया जाल, कोलकाता में पकड़ा गया जालौन का 'नटवरलाल'