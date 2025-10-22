Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2971284
Zee UP-UttarakhandHardoi

Hardoi News: 'सभी लोगों को जान से मार डालूंगा…’ हरदोई में 18 बीघा खेत जोतने से मना करने पर दबंगों ने खेत मालिक को पीटा, चीख‑पुकार से गूंज उठा इलाका

Hardoi News:  हरदोई में दबंगों ने 18 बीघा खेत जबरदस्ती जोतने का प्रयास किया. जिस पर विरोध जताने वाले तीन लोगों को जमकर पीटा गया.हालांकि जब इसका वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News: 'सभी लोगों को जान से मार डालूंगा…’ हरदोई में 18 बीघा खेत जोतने से मना करने पर दबंगों ने खेत मालिक को पीटा, चीख‑पुकार से गूंज उठा इलाका

हरदोई न्यूज/ आशीष दिवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को एक गंभीर घटना घटी. गांव के दबंगों ने 18 बीघा खेत को जबरदस्ती जोतने का प्रयास किया, जिस पर विरोध जताने वाले तीन लोगों को जमकर पीटा गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?
घटना के अनुसार, अर्जुनपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके 18 बीघा खेत को गांव के दबंग मुनेश्वर, पवन और राजकुमार जबरदस्ती जोतने लगे. खेत पर अपनी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास के दौरान, जितेंद्र सिंह के परिवार के सदस्य उनका बेटा अवनीश और पत्नी बड़ी बिटिया ने इस जोताई का विरोध किया

विरोध पर मारपीट
विरोध जताने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से तीनों को बुरी तरह पीटा, जिससे वे घायल हो गए. पीड़ित जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि दबंगों की धमकियों और मारपीट की वजह से पूरे परिवार में दहशत का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल, गांव में फैला आक्रोश
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी घटना को लेकर आक्रोशित हैं. लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़े हुए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. हरपालपुर थाना प्रभारी निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.

पीड़ित की मांग
जितेंद्र सिंह ने स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को दंडित करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना न हो.

 

यह भी पढ़िये : हमरी बिटिया उठा कै ले गएन, बुलडोजर चला देइ... रोती हुई मां की अपील, मुस्लिम युवक पर 18 वर्षीय युवती को अगवा करने का आरोप

TAGS

Hardoi News

Trending news

ayodhya latest news
मुस्लिम युवक पर 18 वर्षीय युवती को अगवा करने का आरोप, मां बोली- बुलडोजर चलना चाहिए
Dehradun News
देहरादून में 47वां ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन्स कॉन्फ्रेंस, सांसद ने किया ब्रोशर विमोचन
Ghaziabad News
गाजियाबाद में छठ घाट पर तोड़फोड़, पूर्वांचली समाज में भारी आक्रोश, पुलिस बल तैनात
hamirpur news
हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा! बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल
Dehradun latest news
उत्तराखंड में बना 'पांचवां धाम'! 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी, 28 नदियों का जल लगा
uppsc ro aro exam
UPPSC RO/ARO Mains 2025: मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर आखिरी तारीख
Lucknow news
पेशाब चटवाया, गालियां दीं...दलित बुजुर्ग के साथ मंदिर संचालक ने किया अमानवीय व्यवहार
Fatehpur News
बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर,पेट्रोल डाल लगाई आग,फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल
chhath 2025
छठ महापर्व पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-ऑफिस ? ये रही UP सरकार की Holiday List
Gorakhpur News
गिड़गिड़ा रहा CM योगी को धमकी देने वाला, मुकदमा दर्ज होते ही अब मांग रहा माफी