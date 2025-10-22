Hardoi News: 'सभी लोगों को जान से मार डालूंगा…’ हरदोई में 18 बीघा खेत जोतने से मना करने पर दबंगों ने खेत मालिक को पीटा, चीख‑पुकार से गूंज उठा इलाका

हरदोई न्यूज/ आशीष दिवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को एक गंभीर घटना घटी. गांव के दबंगों ने 18 बीघा खेत को जबरदस्ती जोतने का प्रयास किया, जिस पर विरोध जताने वाले तीन लोगों को जमकर पीटा गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

घटना के अनुसार, अर्जुनपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके 18 बीघा खेत को गांव के दबंग मुनेश्वर, पवन और राजकुमार जबरदस्ती जोतने लगे. खेत पर अपनी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास के दौरान, जितेंद्र सिंह के परिवार के सदस्य उनका बेटा अवनीश और पत्नी बड़ी बिटिया ने इस जोताई का विरोध किया

विरोध पर मारपीट

विरोध जताने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से तीनों को बुरी तरह पीटा, जिससे वे घायल हो गए. पीड़ित जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि दबंगों की धमकियों और मारपीट की वजह से पूरे परिवार में दहशत का माहौल है.

वीडियो वायरल, गांव में फैला आक्रोश

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी घटना को लेकर आक्रोशित हैं. लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़े हुए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. हरपालपुर थाना प्रभारी निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.

पीड़ित की मांग

जितेंद्र सिंह ने स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को दंडित करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना न हो.

