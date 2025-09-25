हरदोई में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा,मां-बेटे की मौत

Hardoi Accident News: हरदोई में अरवल थाना क्षेत्र के कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ,जिसमें सड़क किनारे पन्नी तानकर सो रहे तीन लोगों को किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया.घटना में मां और बेटे की मौत हो गई,जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया.घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया है.चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, जसमई निवासी इंद्रपाल अपने परिवार के साथ सड़क किनारे ही रह रहे थे. उनके मकान का हिस्सा कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग चौड़ीकरण के दौरान सड़क सीमा में आ गया,जिसके कारण परिवार को अपने घर के पास ही पन्नी के नीचे गुजर बसर करनी पड़ रही थी.बुधवार देर रात इंद्रपाल की पत्नी गायत्री (30 वर्ष) और पुत्र प्रिंस (7 वर्ष) पन्नी के नीचे सो रहे थे, जबकि पास ही उनके बड़े भाई कृष्ण कुमार (55 वर्ष) भी सोए हुए थे.

तेज रफ्तार वाहन ने कुचला

उसी समय किसी तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया. गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले जाया गया,जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. कृष्ण कुमार का उपचार अस्पताल में चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोक और आक्रोश का माहौल

स्थानीय लोगों ने बताया हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है.यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और सड़क किनारे रहने वाले परिवारों की असुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है. तेज रफ्तार वाहनों की वजह से रोज़मर्रा की जिंदगी के सामान्य काम भी जानलेवा साबित हो सकते हैं.

झांसी में ट्रक की टक्कर से कार सवार 6 लोग घायल

वहीं झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के महिला पॉलिटेक्निक के सामने ग्वालियर रोड पर एक दर्दनाक घटना सामने आई. एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीन कार को टक्कर मारते हुए भाग निकला. इस घटना में कार सवार 6 लोग घायल हो गए. ट्रक की टक्कर लगने से एक कार सड़क पर पलट गई. कार में सवार लोगों को किसी तरह राहगीरों ने बाहर निकाला और उनकी जान बाल-बाल बच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका उपचार चल रहा है. इस घटना में तीन कार क्षतिग्रस्त हो गईं. पुलिस ने इन कारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक की तलाश में जुटी है.