हरदोई में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा,मां-बेटे की मौत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2935781
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा,मां-बेटे की मौत

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ. सड़क किनारे पन्नी तानकर सो रहे तीन लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Accident News: हरदोई में अरवल थाना क्षेत्र के कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ,जिसमें सड़क किनारे पन्नी तानकर सो रहे तीन लोगों को किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया.घटना में मां और बेटे की मौत हो गई,जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया.घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया है.चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, जसमई निवासी इंद्रपाल अपने परिवार के साथ सड़क किनारे ही रह रहे थे. उनके मकान का हिस्सा कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग चौड़ीकरण के दौरान सड़क सीमा में आ गया,जिसके कारण परिवार को अपने घर के पास ही पन्नी के नीचे गुजर बसर करनी पड़ रही थी.बुधवार देर रात इंद्रपाल की पत्नी गायत्री (30 वर्ष) और पुत्र प्रिंस (7 वर्ष) पन्नी के नीचे सो रहे थे, जबकि पास ही उनके बड़े भाई कृष्ण कुमार (55 वर्ष) भी सोए हुए थे.

तेज रफ्तार वाहन ने कुचला
उसी समय किसी तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया. गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर ले जाया गया,जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. कृष्ण कुमार का उपचार अस्पताल में चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोक और आक्रोश का माहौल
स्थानीय लोगों ने बताया हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है.यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और सड़क किनारे रहने वाले परिवारों की असुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है. तेज रफ्तार वाहनों की वजह से रोज़मर्रा की जिंदगी के सामान्य काम भी जानलेवा साबित हो सकते हैं.

झांसी में ट्रक की टक्कर से कार सवार 6 लोग घायल
वहीं झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के महिला पॉलिटेक्निक के सामने ग्वालियर रोड पर एक दर्दनाक घटना सामने आई. एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीन कार को टक्कर मारते हुए भाग निकला. इस घटना में कार सवार 6 लोग घायल हो गए. ट्रक की टक्कर लगने से एक कार सड़क पर पलट गई. कार में सवार लोगों को किसी तरह राहगीरों ने बाहर निकाला और उनकी जान बाल-बाल बच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका उपचार चल रहा है. इस घटना में तीन कार क्षतिग्रस्त हो गईं. पुलिस ने इन कारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक की तलाश में जुटी है.

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
हरदोई में भीषण हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा,2 की मौत
UKSSSC Paper Leak Case
UKSSSC पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, हरिद्वार के सेक्टर मजिस्ट्रेट पर गिरी गाज
Chandrashekhar Azad
अलविदा! मुझे बर्बाद कर...नगीना सांसद चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड ने दी खुदकुशी की धमकी
kashipur news
अफवाह बनी मुसीबत, अचानक युवक की मौत की फैली थी झूठी खबर, फिर पुलिस ने दिए कड़े संदेश
weather in uttarakhand
आंधी-तूफान और बारिश से राहत, रुद्रप्रयाग-चमोली में हल्की बारिश के आसार, पढ़ें अपडेट
Uttarakhand news
नकल जिहादियों को म‍िट्टी में म‍िलाने का काम करेगी सरकार, सीएम धामी का अल्‍टीमेटम
Neem Karoli Baba
नीम करोली बाबा पर बन रही फ‍िल्‍म, जानें कौन निभा रहा कैंचीधाम वाले बाबा का क‍िरदार
Varanasi News
अब गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक! दिवाली से पहले काशी में VHP का बड़ा ऐलान
Kanpur News
कढ़ी-चावल, और राजमा के साथ हलवा, यहां 12वीं तक छात्राओं को म‍िलेगा फ्री में खाना
traffic diversion
आज पीएम मोदी करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, नोएडा में ट्रैफ‍िक डायवर्जन
;