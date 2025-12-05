तेज रफ्तार ट्रक ने दारोगा को टक्कर मारी, चौराहे पर ड्यूटी के दौरान हादसा! सामने आया CCTV Video

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में कोतवाली शहर क्षेत्र के लखनऊ चुंगी चौराहे पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ड्यूटी के दौरान यातायात व्यवस्था संभाल रहे मंडी चौकी इंचार्ज वाशु कुमार सिंह को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक,चौकी इंचार्ज लखनऊ चुंगी पर जाम खुलवाने में व्यस्त थे. इसी दौरान बिलग्राम रोड की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक मुड़ गया और सीधे उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही चौकी इंचार्ज सड़क पर गिर पड़े, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें उठाकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया. गनीमत ये रही कि ट्र्क की टक्कर से दारोगा थोड़ा दूर गिरे और उसके नीचे नहीं आए नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी. समय रहते बचाव हो गया और बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ा

घटना के बाद ड्राइवर ने ट्रक को भगाकर ले जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. पकड़े जाने पर ड्राइवर सफाई देने लगा कि मोड़ था इसलिए दारोगा उसे दिखे नहीं और टक्कर लग गई. उसने कहा कि उसे पता भी नहीं लगा कि दारोगा को टक्कर लगी है वो मौके से भाग नहीं रहा था.

चालान काटा और हिदायत देकर छोड़ा

पुलिस ने ट्रक चालक को हिदायत देते हुए छोड़ तो दिया लेकिन उसका 20 हजार रुपये का चालान भी काटा है.

वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

