Sitapur News: सीतापुर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड पड़े होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली. आधार जैसे अहम पहचान पत्र की इस तरह से बरामदगी ने सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:28 AM IST
कुएं में मिले दर्जनों से ज्यादा आधार कार्ड ! सीतापुर में फर्जीवाड़े की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक सूखे कुएं से दो दर्जन से अधिक आधार कार्ड बरामद किए गए. यह मामला परसपुर गांव के पूरब, नीमसार - औरंगाबाद परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक कुएं से जुड़ा है, जहां बड़ी संख्या में आधार कार्ड पड़े होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली. आधार जैसे अहम पहचान पत्र की इस तरह से बरामदगी ने सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार यह मामला सीतापुर के औरंगाबाद के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में हुआ है. जो लोग वहां मौजूद है उनके अनुसार, कुछ ग्रामीण जब कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कुएं के अंदर कागजों का ढेर पड़ा देखा. पास जाकर देखने पर पता चला कि वे आधार कार्ड हैं.  बड़ी संख्या में आधार कार्ड देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.  इसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. 

पुलिस टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलते ही औरंगाबाद चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.  पुलिस ने कुएं का निरीक्षण किया और उसमें पड़े सभी आधार कार्ड को अपने कब्जे में ले लिया.  प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुआं लंबे समय से सूखा पड़ा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझकर इन आधार कार्ड को यहां फेंका है. 

जांच में जुटी पुलिस
सूचना के अनुसार,सभी आधार कार्ड की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये आधार कार्ड किन लोगों के हैं, वे कहां से आए और किस उद्देश्य से कुएं में फेंके गए. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे किसी संगठित गिरोह या फर्जीवाड़े का हाथ तो नहीं है.

फर्जीवाड़े की आशंका, कानूनी कार्रवाई की तैयारी
पुलिस का कहना है कि आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का इस तरह इस हालत में मिलना गंभीर मामला है. यदि जांच में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, पहचान के दुरुपयोग या फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. लोग यह जानने को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके निजी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा.फिलहाल पुलिस जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

