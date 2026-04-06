मेला देखने जा रहे दो दोस्तों की पलक झपकते ही मौत, अज्ञात वाहन रौंद कर भागा; परिजनों में कोहराम

आशीष द्विवेदी /हरदोई: हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में भटपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की जान चली गई. चमका गांव निवासी बाबू और करूणा शंकर उर्फ करन मेला देखने बाड़िल बाबा के स्थान जा रहे थे. तभी अचानक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है. बाबू के घर में तो कुछ ही दिन में बड़े भाई की शादी होने वाली थी. ऐसे में शादी की तैयारियों के बीच माहौल गमगीन हो गया है.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोग हादसे की निंदा कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह हादसा सड़क सुरक्षा की अनदेखी और तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का परिणाम है, जिसने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. इस बारे में सीओ संडीला संतोष सिंह ने बताया कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.

भट्ठा मजूदरी की संदिग्ध हालत में मौत

वहीं हरदोई में ही देहात कोतवाली के गांव बंजारापुरवा में भट्ठा मजूदर की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्राम बंजारापुरवा का रहने वाला हरीशरण गांव के बाहर बेहोश हालत में मिला था. उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हरीशरण के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने हादसा ना मानकर संदिग्ध मौत मानकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि हरीशरण के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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