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शादी में चली गोली, खुशियां चीखों में बदलीं; हर्ष फायरिंग में महिला समेत दो घायल

Hardoi News: हरदोई जिले में एक शादी समारोह उस समय दहशत में बदल गया,जब हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से महिला समेत दो लोग घायल हो गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 12:56 PM IST
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फाइल फोटो
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आशीष द्विवेदी /हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में खुशियों से भरा शादी समारोह उस वक्त चीख-पुकार और दहशत में बदल गया, जब डीजे की धुन पर हो रही हर्ष फायरिंग अचानक हादसे में बदल गई. एक गोली ने शादी की रौनक को मातम जैसे माहौल में बदल दिया और दो लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.

कहां की है ये घटना?
सुरसा थाना क्षेत्र के उम्मरपुरवा के रहने वाले लालाराम वर्मा की बेटी पारुल की शादी गांव स्थित दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल में हो रही थी.शाहाबाद थाना क्षेत्र के गहोरा गांव निवासी रोहित वर्मा की बारात आई थी. समारोह में डीजे की धुन पर बाराती नाच-गा रहे थे और लोग खाने पीने में व्यस्त थे,तभी अचानक फायरिंग की घटना से पूरे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई.

हर्ष फायरिंग में महिला समेत दो घायल
बताया गया कि पिहानी थाना क्षेत्र के बग़ौछा निवासी दूल्हे का मौसा चंद्रपाल अपनी लाइसेंसी राइफल के साथ समारोह में पहुंचा था. आरोप है कि उसने रौब दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान राइफल से निकली एक गोली ब्रजेश राठौर (20) निवासी उम्मरपुरवा और दुल्हन के बहनोई की मां रेशमा (46) पत्नी मूलचंद निवासी सैदपुर थाना बेहटा गोकुल के पैर में जा लगी. गोली लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े. अचानक हुई घटना से महिलाओं में चीख-पुकार मच गई और खुशी का माहौल कुछ ही पलों में दहशत में बदल गया.

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घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और बारातियों ने आरोपी चंद्रपाल को दौड़ाकर पकड़ लिया और स्कूल के एक क्लासरूम में बंद कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी राइफल कब्जे में ले ली.घायलो को आनन-फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया है,जहां उनका इलाज चल रहा है.पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. 

और पढ़ें: प्यार, विवाद या कोई और राज?  सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से कांपा गांव, साली और जीजा की मौत ने छोड़े कई सवाल

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