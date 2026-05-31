गंगा में डूबने से दो मासूम की मौत, चार घंटे बाद बरामद हुए शव

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां गंगा नदी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चे गांव से करीब 500 मीटर दूर नदी किनारे भैंस चराने गए थे. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसर गया है. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना अरवल थाना क्षेत्र के निकामदपुर गांव की बताई जा रही है, जहां गांव से करीब 500 मीटर दूर गंगा नदी किनारे भैंस चराने गए दो मासूम छात्र नदी में डूब गए, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव बरामद किए.

मृतकों के बारे में

जानकारी के मुताबिक, 9 वर्षीय ध्रुव पुत्र रामशंकर और 10 वर्षीय किशन पुत्र बृजपाल अपने मवेशियों को चराने नदी किनारे गए थे. गर्मी से राहत पाने के लिए दोनों बच्चे नदी में नहाने लगे, तभी ध्रुव गहरे पानी और तेज बहाव में फंस गया. उसे बचाने के प्रयास में किशन भी पानी की चपेट में आ गया और दोनों डूब गए. घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और परिजनों को सूचना दी.

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पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया. करीब चार घंटे बाद दोनों छात्रों के शव नदी से बरामद किए गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक बच्चों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है. नायब तहसीलदार राजेश कुमार पटेल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी.

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