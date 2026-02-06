हरदोई में नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा; कच्ची दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत!

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हिया गांव में ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माण कार्य के दौरान पास में खड़ी एक पुरानी कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. दीवार के मलबे की चपेट में आकर राजमिस्त्री राजेन्द्र और मजदूर इसरार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे से गांव में हड़कंप मच गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, हिया गांव में ग्राम पंचायत की ओर से नाली निर्माण का कार्य चल रहा था. राजेन्द्र राजमिस्त्री के रूप में और इसरार मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे. इसी दौरान नाली के पास स्थित एक जर्जर कच्ची दीवार अचानक गिर पड़ी. दीवार के नीचे दबने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

मौके पर मचा कोहराम

यह हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और दोनों को मलबे से निकालने की कोशिश की. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए. वहां का दृश्य बेहद मार्मिक था.परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने उन्हें संभालने की कोशिश की. एक साथ दो लोगों की मौत से पूरे हिया गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों ने कहां, ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर दीवार को गिराए बिना ही नाली निर्माण कराया जा रहा था और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे.हादसा प्रशासनिक और ठेकेदारी लापरवाही का नतीजा है.

पुलिस ने शव भेजे पोस्टमार्टम के लिए

सूचना मिलते ही कासिमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस हादसे के कारणों और निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की भी जांच कर रही है.

