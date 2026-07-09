हरदोई में नदी में डूबी दो सगी बहनें, युवक ने जान पर खेलकर एक को बचाया, दूसरी की तलाश जारी

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में समसपुर पुल के पास नदी में नहाने गईं दो सगी बहनें तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगीं. चीख-पुकार सुनकर पास के खेत में धान लगा रहे युवक सुनील राठौर ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी बहन गहरे पानी में समा गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है, जबकि मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है.