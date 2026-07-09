हरदोई में नदी में डूबी दो सगी बहनें, युवक ने जान पर खेलकर एक को बचाया, दूसरी की तलाश जारी

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में समसपुर पुल के पास नदी में नहाने गईं दो सगी बहनें तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगीं. चीख-पुकार सुनकर पास के खेत में धान लगा रहे युवक सुनील राठौर ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी बहन गहरे पानी में समा गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है, जबकि मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है.
जानकारी के मुताबिक समसपुर गांव निवासी कन्हैयालाल की बेटियां शिवानी और 12 वर्षीय शिवांशी नदी में नहाने उतरी थीं. इसी दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में फंस गईं. सुनील राठौर ने बहादुरी दिखाते हुए बड़ी बहन शिवानी को बचा लिया, लेकिन छोटी बहन शिवांशी लापता हो गई.
बताया जा रहा है कि शिवांशी लखनऊ में कक्षा 3 की छात्रा थी. परिवार की हालत पहले से ही मुश्किलों में रही है,करीब 10 साल पहले बच्चों की मां अनूपा की मौत हो चुकी है. परिवार में एक बेटा प्रियांशु और एक शादीशुदा बेटी शारदा भी है. बेटी के लापता होने के बाद पिता कन्हैयालाल का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है. समसपुर पुल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है और हर किसी की नजर नदी की ओर टिकी है. एक तरफ शिवानी हादसे के सदमे में है, तो दूसरी तरफ पूरे इलाके में सुनील राठौर की बहादुरी की चर्चा हो रही है, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक मासूम की जिंदगी बचा ली.
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