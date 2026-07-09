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हरदोई में नदी में डूबी दो सगी बहनें, युवक ने जान पर खेलकर एक को बचाया, दूसरी की तलाश जारी

हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में समसपुर पुल के पास नदी में नहाने के दौरान दो सगी बहनें तेज बहाव में बह गईं. खेत में काम कर रहे युवक सुनील राठौर ने बहादुरी दिखाते हुए एक बच्ची की जान बचा ली, जबकि दूसरी बहन की तलाश के लिए पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 09, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:30 PM IST
हरदोई में नदी में डूबी दो सगी बहनें, युवक ने जान पर खेलकर एक को बचाया, दूसरी की तलाश जारी

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