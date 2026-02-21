हरदोई में सिंघाड़ा बीनने गईं दो किशोरियों की डूबकर मौत, 24 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बरामद किए शव

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सिंघाड़ा निकालने गईं तीन किशोरियों के साथ हुआ हादसा गांव के लिए गहरे सदमे की वजह बन गया.शुक्रवार को तालाब में डूबने की घटना के 24 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दो किशोरियों के शव बरामद किए. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कोतवाली पिहानी क्षेत्र के रामपुर दहेलिया गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, गंगासागर की 12 वर्षीय बेटी आरुषि, कमलेश की 13 वर्षीय बेटी प्रियंका और उनकी 14 वर्षीय सहेली जान्हवी तालाब में सिंघाड़ा निकालने गई थीं.इसी दौरान किनारे पर पैर फिसलने से एक किशोरी गहरे पानी में चली गई.उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों भी असंतुलित होकर डूब गईं. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जान्हवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसकी हालत अब स्थिर है.

घटना की सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली.शनिवार को एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और घंटों की मशक्कत के बाद आरुषि और प्रियंका के शव तालाब से बाहर निकाले.अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. दो मासूमों की असमय मौत से गांव में मातम छाया है.

जिला पंचायत प्रत्याशी ने क्या बताया?

जिला पंचायत प्रत्याशी सुरेश कुमार गौतम ने बताया कि मेरे गांव के पास ही ये तालाब पड़ता है जिसमें तीन बच्चियां सिंघाड़ा तोड़ने गई थी जिसके बाद दो लड़किया तालाब में डूब गई, जबकि एक को बचा लिया गया है.

