मां-बाप की गोद से छिटक कर दूर गिरे 2 मासूम, मौके पर ही मौत; अज्ञात वाहन ने सड़क पर मचाया कोहराम

आशीष द्विवेदी /हरदोई: हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. बूढ़ा गांव के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो मासूम भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्या है पूरी घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरिफ अपनी पत्नी नूरजहाँ और दो बेटों—हाशिम (5 वर्ष) और कासिम (3 वर्ष) के साथ कुल्लावर गांव से अपने पैतृक गांव बूढ़ा जा रहे थे. चारों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था. बताया जाता है कि जैसे ही परिवार बूढ़ा गांव के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों बच्चे सड़क पर दूर जा गिरे. स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत सहायता के लिए दौड़े और डायल 112 को सूचना दी. पुलिस टीम ने पहुंचकर घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिहानी भिजवाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने दंपत्ति को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात वाहन की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

पुलिस ने बताया

हरियावां, हरदोई सीओ अजीत चौहान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं दो मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्राप्त सूचना और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है. अज्ञात वाहन चालक को इलाके के सीसीटीवी के जरिये तलाशने की कोशिश की जा रही है.

