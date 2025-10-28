कचरे से सोना, रिक्शा से सम्मान, दवा से अभियान.. योगी सरकार की मदद से यूपी के गांव कर रहे कमाल

UP Changemakers: उत्तर प्रदेश के गांवों में आज एक ऐसी क्रांति चल रही है जो शोर नहीं करती लेकिन असरदार है. यूपी के गांवों के लोग.. खासकर महिलाएं और युवा खुद अपने समुदायों की बागडोर संभाल रहे हैं. कोई कचरे से सोना बना रहा है. कोई सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है. तो कोई अपने अनुभव से पूरे गांव का स्वास्थ्य अभियान चला रहा है.

कचरे से कमाई की कहानी

अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक के भरतपुर गांव में महिलाएं अब कचरे को कीमती उर्वरक में बदल रही हैं. टप्पल समृद्धि महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने 2022 में 1,000 से अधिक महिला किसानों को जोड़कर यह मॉडल खड़ा किया. पंचायत की जमीन पर बनी जैविक खाद यूनिट में महिलाएं गाय का गोबर, रसोई का बचा खाना और फसल के अवशेष से जैविक खाद बनाती हैं. यह तकनीक IIT कानपुर की मदद से विकसित की गई है. इससे मिट्टी की सेहत सुधर रही है.. लागत घट रही है और पैदावार बढ़ रही है. आज यह महिला एफपीओ 'लाइटहाउस एफपीओ' के रूप में पहचान बना चुका है.

अब महिलाओं के हाथ में निर्णय लेने की ताकत

यह यूनिट सिर्फ उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि सशक्तिकरण का प्रतीक है. महिलाएं खुद संचालन से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक सभी फैसले लेती हैं. पंचायत को लीज से नियमित आय मिलती है और किसानों को अच्छी मिट्टी का फायदा. इस मॉडल ने यह साबित किया है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो विकास न केवल तेज होता है बल्कि स्थायी भी होता है.

मीरजापुर की चंदा शुक्ला

मीरजापुर की 33 वर्षीय चंदा शुक्ला ने वह कर दिखाया जिसे समाज पहले 'पुरुषों का काम' मानता था. परिवार की मुश्किलें देखकर उन्होंने ई-रिक्शा चलाना शुरू किया. शुरुआत में चेहरा ढककर निकलती थीं ताकि लोगों की तानेबाजी से बच सकें. धीरे-धीरे चंदा आत्मविश्वास की मिसाल बन गईं. उन्होंने 2 साल में ऋण चुका दिया और अब 100 से अधिक महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने और वाहन रखरखाव का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. आज वह आर्या महिला समूह का नेतृत्व कर रही हैं जो सैकड़ों महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका की राह दिखा रहा है.

हरदोई के हिमांशु यादव

हरदोई के बघराई गांव के 25 वर्षीय हिमांशु यादव ने एंटी-फाइलेरियल दवा लेने के बाद हुए साइड इफेक्ट को भय नहीं बल्कि जागरूकता में बदला. उन्होंने खुद को स्वस्थ किया और फिर गांव में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का चेहरा बन गए. उन्होंने 'नाइट चौपाल' में जाकर ग्रामीणों को दवा लेने के लिए प्रेरित किया. आज उनके प्रयासों से 130 से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़े हैं. हिमांशु यह दिखाते हैं कि परिवर्तन एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकता है.

‘BC सखी’ बनकर गांव की आर्थिक रीढ़ बनीं अनिता

अमेठी के किसुनी गांव की अनिता देवी पहले गृहिणी थीं. 2022 में उन्होंने 'BC सखी' योजना से जुड़कर बैंकिंग की नई शुरुआत की. ₹75,000 की अनुदान राशि से उन्होंने हैंडहेल्ड डिवाइस लिया और डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की. पहले महीने की आय मात्र ₹1,589 थी लेकिन अब वह हर महीने ₹25,000 से अधिक कमा रही हैं और 1,100 से ज्यादा ग्रामीणों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ चुकी हैं. अब उनका परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है.

सशक्त गांव.. आत्मनिर्भर भारत की राह

अलीगढ़, मीरजापुर, हरदोई और अमेठी जैसे जिलों की ये कहानियां दिखाती हैं कि जब समुदाय को अधिकार और अवसर मिलता है तो विकास नीतियों से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बन जाता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ग्राम स्वावलंबन' विजन के अनुरूप यह बदलाव उत्तर प्रदेश को एक नए युग की ओर ले जा रहा है. जहां गांव सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि प्रेरणास्रोत बन रहे हैं.